La Armada Nacional activó un equipo interdisciplinario para investigar el accidente y brindar apoyo

En su paso por 6AM de Caracol Radio, el contralmirante de la Escuela Naval de Suboficiales de Barranquilla, Javier Hernando Rubio, declaró que aún siguen en la búsqueda de Julián Fernando, grumete de la Armada. Tal parece que, el joven cayó al río Magdalena, mientras el Buque Gloria ingresaba a Barranquilla.

Rubio aseguró que han desplegado una investigación para determinar que fue lo que sucedió con el grumete: “la Armada de Colombia ha desplegado un equipo interdisciplinario para atender y revisar específicamente lo sucedido en este momento”.

El contralmirante declaró que las condiciones climáticas no coincidían con el accidente que sufrió el gramete, pues en ese momento, no había fuertes vientos o cambios inusuales en la atmosfera.

“El buque estaba fondeado en alistamiento, no estaba navegando el buque”, añadió tras asegurar que era imposible que bajo otras causales, el joven cayera.

Noticia en desarrollo.