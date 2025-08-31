Tripulante boyacense cayó desde el Buque Gloria al río Magdalena en Barranquilla

Aún no se saben con claridad las causas de su caída del Buque Gloria. Imagen | Caracol Radio

Sogamoso

La Armada Nacional informó, a través de un comunicado, que están realizando la búsqueda del grumete Julián Fernando Condia Bello, de 19 años y oriundo de Sogamoso, que se desempeña como tripulante del Buque Escuela ARC Gloria. Él cayó al río Magdalena a la llegada de la embarcación a Barranquilla.

Su caída se presentó en las maniobras de alistamiento previas al desarrollo de las actividades del Buque Gloria en Barranquilla. En el comunicado no se especifican las circunstancias exactas que provocaron este hecho y tampoco el punto preciso donde ocurrió.

La institución explicó que «de inmediato se activaron los protocolos de seguridad establecidos y se desplegaron unidades de superficie, guardacostas y aeronavales, que se encuentran adelantando las labores de búsqueda y rescate en la zona donde ocurrieron los hechos». Incluso el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, se unió a esta búsqueda.

La familia del joven sogamoseño está recibiendo acompañamiento por parte de la Armada. Dicha institución dispuso una comisión especial para hacer la verificación preliminar y abrir la investigación que ayude a esclarecer qué fue lo que pasó.

Por este infortunado hecho, la Alcaldía de Barranquilla decidió cancelar las actividades programadas para este domingo en el Gran Malecón del Río, donde se tenía previsto el recibimiento oficial del buque a las 10 de la mañana.

Con este arribo, Barranquilla sería la primera ciudad del país en recibir al ARC Gloria tras su nuevo nombramiento. Las actividades canceladas incluían acceso gratuito de visitantes a la embarcación y una programación cultural con presentaciones musicales de Fausto Chatela, el grupo Kandé, Yeray Music, el coro infantil del Colegio Alemán y la banda de música de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla. También estaba prevista la asistencia de la reina del Carnaval 2025, Michelle Char.

El buque tenía previsto zarpar nuevamente el lunes 1 de septiembre, sin embargo, la prioridad de las autoridades marítimas se centra ahora en dar con el paradero de Julián Fernando Condia Bello.