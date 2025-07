Gobernador de Antioquia recusa a Fiscal General y denuncia persecución política

Medellín, Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció este martes que presentó una recusación formal contra la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, argumentando falta de imparcialidad y una presunta persecución política en su contra, relacionada con una investigación por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

La polémica se desató tras una declaración de la fiscal, el pasado 24 de junio en Medellín, en la que aseguró en rueda de prensa que Rendón ya había sido imputado. El gobernador respondió a través de su cuenta en X afirmando que esa información es falsa y que no existe imputación formal en su contra.

“Se constituye en una declaración sesgada que influye en las decisiones de los subalternos de la Fiscal; genera incertidumbre jurídica, especulaciones y zozobra en la opinión pública. Mi libertad está amenazada, así como mi presunción de inocencia”, expresó Rendón en la publicación, en la que cuestiona el respeto al debido proceso.

El mandatario también criticó la afirmación de Camargo, quien dijo que no se trata de persecución política sino de procedimientos ordinarios de la entidad. Según Rendón, en el último mes se han adelantado cerca de 30 diligencias dentro del proceso, lo que califica como una “celeridad desmesurada”.

“Con pruebas, conocidas públicamente, demostraré sin lugar a equívocos que la Fiscal General no es imparcial y que lo que quiere es imputarme por hechos que no revisten características de delito”, agregó el gobernador.

En su pronunciamiento, Rendón también sugirió que detrás de la investigación habría un interés político del Gobierno Nacional. Afirmó que su encarcelamiento facilitaría la llegada de un mandatario afín al presidente Gustavo Petro, de cara a las elecciones de 2026.

“Todo esto de cara al proceso electoral de 2026: Antioquia pesa mucho en términos electorales para Colombia. No hay razón alguna para que me roben la libertad y usurpen un mandato legítimo que me entregaron un millón de paisanos”, expresó.

¿Por qué investigan al gobernador Rendón?

La investigación que involucra al gobernador se remonta a su paso por la Alcaldía de Rionegro donde fue mandatario entre 2016 y 2019, cuando, según la Fiscalía, se habrían presentado irregularidades en la construcción de dos CAI.

El proceso está relacionado con un presunto detrimento patrimonial superior a los 1.200 millones de pesos, por la construcción en terrenos que estaban destinados para otros usos y sin aval técnico de la Policía Nacional que demuestre que eran necesarios.