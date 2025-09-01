75 películas de 42 países hacen parte de la Selección Oficial del FICDEH

Ha iniciado la versión 12 del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos FICDEH, cuyo objetivo es la exhibición de películas con enfoque en los derechos humanos, además el festival abre espacios de diálogo, reflexión y crítica en torno a otras temáticas sociales como la construcción de ideas para la paz.

De las 75 películas programadas, 37 producciones son colombianas, entre ellas 34 dirigidas por mujeres, junto a 10 estrenos nacionales y 28 internacionales. El enfoque curatorial pone en el centro las problemáticas sociales, políticas y humanas que afectan a comunidades en Colombia, América Latina y otros rincones del mundo.

Cortesía: Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos FICDEH Ampliar

En conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos, el Festival llega a ocho ciudades del país: Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín, Pereira y Quibdó, además se presentará en 30 municipios, con más de 100 invitados y 300 funciones gratuitas en cinematecas, bibliotecas, universidades, teatros y espacios al aire libre. Este año, el FICDEH se centra en el poder que cada persona tiene para cambiar el mundo, además quiere resaltar que sí hay poder humano.