McLaren celebra la victoria de Piastri en el GP de Países Bajos de la F1, pero sufre por Norris.

Agridulce jornada para McLaren en el Gran Premio de los Países Bajos. La escudería británica celebró a rabiar la victoria de Oscar Piastri, que se mantiene más líder que nunca del Mundial de la Fórmula 1, pero sufrió por la retirada de Lando Norris. Pasó de todo en el circuito de Zandvoort.

Piastri, de 24 años, logró la novena victoria de su carrera en la F1 -la séptima del año- al vencer en la pista holandesa por delante del ídolo local, el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que fue segundo; y del debutante francés Isack Hadjar (RB), que, al acabar tercero, festejó su primer podio en la categoría reina.

El líder del Mundial, que controló de principio a fin una prueba en la que entsró tres veces a pista el coche de seguridad, ahora suma 309 puntos, 34 más que Norris -cuyo monoplaza se quedó ‘parado’ a nueve vueltas para la meta, a causa de una fuga de aceite- y con 104 sobre Verstappen, celebrado de forma efusiva por su apasionada afición.

Espectacular definición de la F1 en el Gran Premio de los Países Bajos.

George Russell (Mercedes) acabó cuarto, justo por delante del tailandés Alex Albon - compañero de Sainz-, que avanzó diez puestos desde parrilla; en una carrera en la que el argentino Franco Colapinto (Alpine) se quedó fuera de los puntos, pero, al concluir undécimo, firmó su mejor resultado de la temporada.

Por otro lado, el inglés Oliver Bearman (Haas) protagonizó la remontada del día, de 14 posiciones. Salió desde el fondo de la parrilla y concluyó sexto, por delante del canadiense Lance Stroll, que avanzó 12 puestos para finalizar séptimo.

El doble campeón mundial Fernando Alonso finalizó octavo, por delante del japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) y del francés Esteban Ocon (Haas), que también puntuaron este domingo a orillas del Mar del Norte.

¿Qué viene en la Fórmula 1?

La próxima prueba, el Gran Premio de Italia, se disputará en el mítico circuito de Monza -el templo de la velocidad- el próximo fin de semana.