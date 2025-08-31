Egan Bernal sufre la etapa 9 y sale del top-10: así queda en clasificación general Vuelta a España
El ciclista colombiano perdió un par de posiciones en el cierre de la primera semana de competencias.
Concluyó la primera semana de la Vuelta a España 2025 con la novena etapa, fracción de 195.5 kilómetros entre Alfaro y la Estación de Esquí de Valdezcaray que terminó conquistando el danés Jonas Vingegaard.
En un apasionante cierre de jornada, que incluyó el durísimo ascenso a la Estación de Esquí en medio de la lluvia, el corredor estrella del Visma dominó a pura potencia. Fueron 11 kilómetros de dominio absoluto, que lo llevaron a consagrar su segunda victoria de etapa en esta Vuelta. Nadie pudo darle pelea.
Así le fue a Egan Bernal en la etapa 9 de la Vuelta a España
Egan Bernal logró mantenerse a la par del grupo principal a lo largo de la novena etapa, pero con la llegada del ascenso definitivo empezó a sufrir. Vingegaard se fue junto Almeida, mientras que el colombiano del INEOS se fue quedando descolgado. Al final terminó llegando en la decimoquinta posición, a casi 2 minutos del vencedor.
Vea acá las posiciones de la novena etapa:
|Posición
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Jonas Vingegaard
|Visma
|4:32:10
|2.
|Thomas Pidcock
|Q36.5 Pro
|+24″
|3.
|Joao Almeida
|UAE Team
|+24″
|15.
|Egan Bernal
|INEOS
|+1′46″
|24.
|Guillermo Martínez
|Team Picnic
|+1′57″
|29.
|Harold Tejada
|Astana
|+3′58″
|36.
|Santiago Buitrago
|Bahrain-Victorious
|+4′54″
|57.
|Brandon Rivera
|INEOS
|+8′33″
|100.
|Esteban Chaves
|EF Education
|+14′21″
|112.
|Sergio Higuita
|Astana
|+17′15″
Así quedaron los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España
Egan Bernal se mantiene como el mejor colombiano de la Vuelta a España 2025, aunque perdió dos posiciones y terminó saliendo del top-10. Ahora ocupa la undécima colocación y se mantiene a 2′55″ del líder Torstein Træen. Por otro lado, Santiago Buitrago pasó a ser 21° a 7′44″.
En cuanto a los líderes, el mencionado Træen se mantiene en la cima, pero Jonas Vingegaard, con su victoria, le recortó bastante y ahora solo los distancian segundos. Joao Almeida también descontó.
Vea acá la general:
|Posición
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Torstein Træen
|Bahrain-Victorious
|33:35:46
|2.
|Jonas Vingegaard
|Team Visma
|+37″
|3.
|Joao Almeida
|UAE Team
|+1′15″
|11.
|Egan Bernal
|INEOS
|+2′55″
|21.
|Santiago Buitrago
|Bahrain-Victorious
|+7′44″
|25.
|Harold Tejada
|Astana
|+10′44″
|48.
|Brandon Rivera
|INEOS
|+3125″
Así se correrá la etapa 10 de la Vuelta a España 2025
El lunes primero de septiembre habrá jornada de descanso, razón por la que se retomará competencia el día martes con la décima etapa de la Vuelta a España 2025. Este recorrido de 175.3 kilómetros, con final en subida, comenzará en el Parque de la Naturaleza Sendaviva y concluirá en El Ferial Larra Belagua.