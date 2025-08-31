Egan Bernal sufre la etapa 9 y sale del top-10: así queda en clasificación general Vuelta a España. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Concluyó la primera semana de la Vuelta a España 2025 con la novena etapa, fracción de 195.5 kilómetros entre Alfaro y la Estación de Esquí de Valdezcaray que terminó conquistando el danés Jonas Vingegaard.

En un apasionante cierre de jornada, que incluyó el durísimo ascenso a la Estación de Esquí en medio de la lluvia, el corredor estrella del Visma dominó a pura potencia. Fueron 11 kilómetros de dominio absoluto, que lo llevaron a consagrar su segunda victoria de etapa en esta Vuelta. Nadie pudo darle pelea.

REPASE ACÁ LA NOVENA ETAPA DE LA VUELTA A ESPAÑA 2025

🇪🇸 #LaVuelta25



His second stage win of this year's Vuelta a España! 😍 pic.twitter.com/PIzaBHQHln — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 31, 2025

Así le fue a Egan Bernal en la etapa 9 de la Vuelta a España

Egan Bernal logró mantenerse a la par del grupo principal a lo largo de la novena etapa, pero con la llegada del ascenso definitivo empezó a sufrir. Vingegaard se fue junto Almeida, mientras que el colombiano del INEOS se fue quedando descolgado. Al final terminó llegando en la decimoquinta posición, a casi 2 minutos del vencedor.

Vea acá las posiciones de la novena etapa:

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1. Jonas Vingegaard Visma 4:32:10 2. Thomas Pidcock Q36.5 Pro +24″ 3. Joao Almeida UAE Team +24″ 15. Egan Bernal INEOS +1′46″ 24. Guillermo Martínez Team Picnic +1′57″ 29. Harold Tejada Astana +3′58″ 36. Santiago Buitrago Bahrain-Victorious +4′54″ 57. Brandon Rivera INEOS +8′33″ 100. Esteban Chaves EF Education +14′21″ 112. Sergio Higuita Astana +17′15″

Le puede interesar: ¿Por qué la novena etapa de la Vuelta a España ha sido histórica para Colombia?

Así quedaron los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España

Egan Bernal se mantiene como el mejor colombiano de la Vuelta a España 2025, aunque perdió dos posiciones y terminó saliendo del top-10. Ahora ocupa la undécima colocación y se mantiene a 2′55″ del líder Torstein Træen. Por otro lado, Santiago Buitrago pasó a ser 21° a 7′44″.

En cuanto a los líderes, el mencionado Træen se mantiene en la cima, pero Jonas Vingegaard, con su victoria, le recortó bastante y ahora solo los distancian segundos. Joao Almeida también descontó.

Vea acá la general:

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1. Torstein Træen Bahrain-Victorious 33:35:46 2. Jonas Vingegaard Team Visma +37″ 3. Joao Almeida UAE Team +1′15″ 11. Egan Bernal INEOS +2′55″ 21. Santiago Buitrago Bahrain-Victorious +7′44″ 25. Harold Tejada Astana +10′44″ 48. Brandon Rivera INEOS +3125″

También puede leer: Chris Froome fue hospitalizado en Francia, tras sufrir un grave accidente entrenando: esto se sabe

Así se correrá la etapa 10 de la Vuelta a España 2025

El lunes primero de septiembre habrá jornada de descanso, razón por la que se retomará competencia el día martes con la décima etapa de la Vuelta a España 2025. Este recorrido de 175.3 kilómetros, con final en subida, comenzará en el Parque de la Naturaleza Sendaviva y concluirá en El Ferial Larra Belagua.