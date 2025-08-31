Vuelta a España

Egan Bernal sufre la etapa 9 y sale del top-10: así queda en clasificación general Vuelta a España

El ciclista colombiano perdió un par de posiciones en el cierre de la primera semana de competencias.

Egan Bernal sufre la etapa 9 y sale del top-10: así queda en clasificación general Vuelta a España. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Egan Bernal sufre la etapa 9 y sale del top-10: así queda en clasificación general Vuelta a España. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Concluyó la primera semana de la Vuelta a España 2025 con la novena etapa, fracción de 195.5 kilómetros entre Alfaro y la Estación de Esquí de Valdezcaray que terminó conquistando el danés Jonas Vingegaard.

En un apasionante cierre de jornada, que incluyó el durísimo ascenso a la Estación de Esquí en medio de la lluvia, el corredor estrella del Visma dominó a pura potencia. Fueron 11 kilómetros de dominio absoluto, que lo llevaron a consagrar su segunda victoria de etapa en esta Vuelta. Nadie pudo darle pelea.

Así le fue a Egan Bernal en la etapa 9 de la Vuelta a España

Egan Bernal logró mantenerse a la par del grupo principal a lo largo de la novena etapa, pero con la llegada del ascenso definitivo empezó a sufrir. Vingegaard se fue junto Almeida, mientras que el colombiano del INEOS se fue quedando descolgado. Al final terminó llegando en la decimoquinta posición, a casi 2 minutos del vencedor.

Vea acá las posiciones de la novena etapa:

PosiciónCiclistaEquipoTiempo
1.Jonas VingegaardVisma4:32:10
2.Thomas PidcockQ36.5 Pro+24″
3.Joao AlmeidaUAE Team+24″
15.Egan BernalINEOS+1′46″
24.Guillermo MartínezTeam Picnic+1′57″
29.Harold TejadaAstana+3′58″
36.Santiago BuitragoBahrain-Victorious+4′54″
57.Brandon RiveraINEOS+8′33″
100.Esteban ChavesEF Education+14′21″
112.Sergio HiguitaAstana+17′15″

Así quedaron los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España

Egan Bernal se mantiene como el mejor colombiano de la Vuelta a España 2025, aunque perdió dos posiciones y terminó saliendo del top-10. Ahora ocupa la undécima colocación y se mantiene a 2′55″ del líder Torstein Træen. Por otro lado, Santiago Buitrago pasó a ser 21° a 7′44″.

En cuanto a los líderes, el mencionado Træen se mantiene en la cima, pero Jonas Vingegaard, con su victoria, le recortó bastante y ahora solo los distancian segundos. Joao Almeida también descontó.

Vea acá la general:

PosiciónCiclistaEquipoTiempo
1.Torstein TræenBahrain-Victorious33:35:46
2.Jonas VingegaardTeam Visma+37″
3.Joao AlmeidaUAE Team+1′15″
11.Egan BernalINEOS+2′55″
21.Santiago BuitragoBahrain-Victorious+7′44″
25.Harold TejadaAstana+10′44″
48.Brandon RiveraINEOS+3125″

Así se correrá la etapa 10 de la Vuelta a España 2025

El lunes primero de septiembre habrá jornada de descanso, razón por la que se retomará competencia el día martes con la décima etapa de la Vuelta a España 2025. Este recorrido de 175.3 kilómetros, con final en subida, comenzará en el Parque de la Naturaleza Sendaviva y concluirá en El Ferial Larra Belagua.

