EN VIVO | Etapa 9 de la Vuelta España: siga acá el recorrido de los colombianos

La primera semana de la Vuelta España concluye este domingo con la disputa de la etapa 9, una jornada que contará con un recorrido de 195,5 kilómetros entre la ciudad de Alfaro y la estación de esquí de Valdezcaray. Esta carrera tendrá una fracción que en su mayor parte se muestra plana, pero que durante el último tramo tendrá un puerto de montaña de primera categoría que pondrá en prueba las piernas de los corredores. Cabe mencionar que el belga Jasper Philipsen fue el vencedor de la etapa 8 con un tiempo de 3:43:48, mientras que Egan Bernal fue el mejor colombiano, que cruzó la línea de meta en el puesto 48 con el mismo tiempo.