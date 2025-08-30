¿Por qué la novena etapa de la Vuelta a España es histórica para Colombia?

Este domingo 31 de agosto se llevará a cabo la etapa 9 de la Vuelta España con un recorrido de 195 kilómetros entre la ciudad de Alfaro y la estación de esquí de Valdezcaray. Esta jornada tiene un perfil de media montaña con final en alto.

La primera parte de la carrera será relativamente llana, siendo un terreno ideal para que se formen varias escapadas. Sin embargo, el final de la etapa tendrá una subida exigente que pondrá a prueba la fuerza de las piernas tras una primera semana de competición intensa.

¿Por qué es importante esta jornada para Colombia?

En 1991 se llevó a cabo la edición 46° de la Vuelta España, en donde participaron 198 corredores, en 21 equipos, de los que solo lograron finalizar la prueba 116. El vencedor de la Ronda Ibérica fue el español Melcior Mauri, quien cubrió la prueba a una velocidad media de 38,797 km/h.

El ciclista colombiano Fabio Parra, que hizo parte de la generación de la década de 1980 de nuestro país y se destacó en las grandes vueltas europeas, logró coronar la contrarreloj individual de la etapa 13 de la Vuelta España con un tiempo de 50″59´y se disputó entre las ciudades de Ezcaray-Valdezcaray.

¿Cuáles fueron los colombianos que participaron en la edición 46°?

En la Vuelta España de 1991 participaron 18 ciclistas colombianos en los cuales se destacaron Fabio Parra (Kelme) vencedor de la etapa 13 y Luis Herrera (Postobón Manzana) ganador de la jornada 15.

Abelardo Rondón, Oliverio Rincón, Néstor Mora, Hernán Buenahora, José Farfán, Pedro Morales, Álvaro Mejía, Óscar de J. Vargas, William Palacio, Carlos Mario Jaramillo, Gerardo Moncada, Álvaro Sierra, Ómar Hernández, Henry Cárdenas, Edgar Corredor y Pablo Rincón, fueron los otros colombianos de la lista en 1991.