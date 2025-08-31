Dos policías que estaban de vacaciones fueron asesinados en Cauca
Uno de los uniformados fue escolta del exalcalde de Guachené, asesinado en diciembre de 2023.
Popayán, Cauca
Dos uniformados de la Policía que se encontraban de vacaciones fueron asesinados en el Cauca.
El subintendente Edgar Eduardo Daza secretario privado de la Región 4 de la Policía en Popayán fue asesinado en zona rural del municipio de Bolívar, un territorio donde tiene fuerte presencia el ELN y ahora el nuevo frente Andrés Patiño de las disidencias de ‘Iván Mordisco’.
El uniformado se encontraba en su periodo vacacional y debía presentarse nuevamente el 2 de septiembre.
En Guachené en el norte del departamento se presentó el homicidio del patrullero Óscar Eduardo Ulabarry González y quien ascendería al grado de Subintendente.
El uniformado hacía parte de la Policía de Infancia y Adolescencia y fue escolta del exalcalde de esa población, Elmer Abonía asesinado también en diciembre de 2023.
La Policía en coordinación con la Fiscalía desplegó grupos especiales de investigación para esclarecer y capturar a los responsables de ambos asesinatos.