Dos policías que estaban de vacaciones fueron asesinados en Cauca

Uno de los uniformados fue escolta del exalcalde de Guachené, asesinado en diciembre de 2023.

Óscar Solarte - @oscar10solarte

Dos uniformados de la Policía que se encontraban de vacaciones fueron asesinados en el Cauca.

El subintendente Edgar Eduardo Daza secretario privado de la Región 4 de la Policía en Popayán fue asesinado en zona rural del municipio de Bolívar, un territorio donde tiene fuerte presencia el ELN y ahora el nuevo frente Andrés Patiño de las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

El uniformado se encontraba en su periodo vacacional y debía presentarse nuevamente el 2 de septiembre.

En Guachené en el norte del departamento se presentó el homicidio del patrullero Óscar Eduardo Ulabarry González y quien ascendería al grado de Subintendente.

El uniformado hacía parte de la Policía de Infancia y Adolescencia y fue escolta del exalcalde de esa población, Elmer Abonía asesinado también en diciembre de 2023.

La Policía en coordinación con la Fiscalía desplegó grupos especiales de investigación para esclarecer y capturar a los responsables de ambos asesinatos.

