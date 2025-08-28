Tres presuntos disidentes de las Farc murieron tras instalar un retén en la vía Panamericana

Popayán, Cauca

El Ejército reportó la muerte de tres presuntos integrantes de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la instalación de un retén ilegal en la vía Panamericana en Cauca.

El grupo armado salió a la carretera internacional en la vereda El Túnel del municipio de Cajibío.

El brigadier general Alirio Aponte, Comandante de la Brigada 29 explicó que “se logró neutralizar la acción terrorista, lo que dio paso a un combate de encuentro que obligó a varios de los delincuentes a emprender la huida. En el hecho, un vehículo en el que se movilizaban tres presuntos integrantes del grupo armado resultó incinerado, ocasionando la muerte de los tres ocupantes”.

El oficial agregó que “en la ofensiva militar se logró la captura de un presunto integrante de este grupo residual, quien fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes”.

En la acción militar, los uniformados incautaron también tres armas largas, una pistola, 129 cartuchos de diversos calibres, dos artefactos explosivos y material de intendencia perteneciente a la organización ilegal.

Las Fuerzas Militares y de Policía redoblaron la seguridad en el corredor vial con vehículos tácticos y comandos especiales.