Disidencias de las Farc confirmaron el secuestro de otro soldado en el Cauca

Popayán, Cauca

Las disidencias de ‘Iván Mordisco’ con el frente Carlos Patiño confirmaron el secuestro del soldado profesional José David Buitrón Caicedo en hechos ocurridos en el municipio de Balboa en el sur del departamento del Cauca.

Integrantes de esa estructura llegaron hasta la casa del militar que gozaba de unos días de descanso, lo sacaron y se lo llevaron con rumbo desconocido.

Comunidades de la zona avanzan en labores humanitarias para lograr la liberación del uniformado.

Hace un mes en la población de Cajibío, el frente Jaime Martínez secuestró al soldado Jamerson Guachetá quien viajaba en un vehículo tipo ‘chiva’ de regreso a su unidad militar cuando fue interceptado por ese grupo.

Las disidencias advirtieron que “cuando existan condiciones para su liberación, esta se hará efectiva, mientras tanto permanecerán en nuestro poder. Esperemos que el desenlace no sea catastrófico”.