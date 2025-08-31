Cuándo es Luna Llena, creciente y menguante en septiembre 2025: Así se verá el 1, 2, 3, 4, 5 y 6

Cuándo es Luna Llena, creciente y menguante en septiembre: Así se verá el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Foto NASA. Cycle of the moon. / VeroRo39

La Luna Llena de septiembre, también conocida como Luna de Maíz, alcanzará su punto máximo el 7 de septiembre. Sin embargo, no es necesario ser tan preciso para disfrutarla, ya que se verá completamente brillante a simple vista durante varios días. Se podrá observar aproximadamente desde el 6 hasta el 8 de septiembre.

Este 2025, la Luna Llena coincidirá con un eclipse lunar total, por lo que se tornará en un tono rojizo y se verá más grande de lo usual en algunas ubicaciones, especialmente en Europa, Rusia, Australia, África y la Antártida.

El astro permanecerá rojizo durante 1 hora y 22 minutos, durante su fase total. El máximo del eclipse tendrá lugar el próximo domingo a las 1:11 p. m.

Aunque la Luna es redonda y siempre está medio iluminada por el Sol, su apariencia desde la Tierra cambia constantemente. Las diferentes fases del satélite natural nos muestran cuánto de la parte iluminada de la Luna podemos ver desde la perspectiva de la Tierra en un momento dado.

En total, existen ocho fases de la Luna reconocidos. Las cuatro principales son la Luna Llena, Luna Nueva, Cuarto creciente y Cuarto menguante. No obstante, entre ellas, hay cuatro fases menores: Luna Creciente, Gibosa Creciente, Gibosa Menguante y Luna Menguante.

Así se verá el 1, 2, 3, 4, 5 y 6

1 de septiembre: Cuarto creciente

Cuarto creciente 2 de septiembre: Creciente casi llena

Creciente casi llena 3 de septiembre: Creciente casi llena

Creciente casi llena 4 de septiembre: Creciente casi llena

Creciente casi llena 5 de septiembre: Creciente casi llena

Creciente casi llena 6 de septiembre: Creciente casi llena

Fases lunares septiembre 2025

Luna llena : 7 de septiembre, 1:09 p. m. (18:09 GMT)

: 7 de septiembre, 1:09 p. m. (18:09 GMT) Cuarto menguante : 14 de septiembre, 5:33 a. m. (10:33 GMT)

: 14 de septiembre, 5:33 a. m. (10:33 GMT) Luna nueva : 21 de septiembre, 2:54 p. m. (19:54 GMT)

: 21 de septiembre, 2:54 p. m. (19:54 GMT) Cuarto creciente: 30 de septiembre, 6:54 p. m. (29 de septiembre, 23:54 GMT)

Tipos de fases lunares

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, la Luna llena es cuando este objeto espacial se ve más grande y brillante desde el cielo nocturno, no obstante, no es la mejor fase para su observación, ya que la luz solar está sobre ella sin dejar sombra ni contraste. Una Luna llena sale alrededor del atardecer y se pone alrededor del amanecer.

Le puede interesar: Eclipse total de Sol más largo del siglo: ¿Cuándo ocurrirá y en qué países se verá?

Cuando la Luna está Creciente y Menguante se puede visualizar el paisaje lunar porque las largas sombras revelan detalles de la superficie de la Luna como cráteres y montañas. La Luna aparece con una perspectiva tridimensional vista desde telescopios.

Otra fase destacada es en Cuarto creciente, cuando la Luna se ve bien en las horas de la tarde. Para quienes deseen observarla a simple vista durante la mañana se recomienda la fase Cuarto menguante.

Luna Nueva: la Luna se encuentra entre la Tierra y el Sol, por lo que su cara iluminada no es visible desde la Tierra.

la Luna se encuentra entre la Tierra y el Sol, por lo que su cara iluminada no es visible desde la Tierra. Gibosa Creciente: La parte iluminada sigue creciendo, haciendo que la Luna parezca más grande noche tras noche.

La parte iluminada sigue creciendo, haciendo que la Luna parezca más grande noche tras noche. Gibosa Menguante:más de la mitad de la Luna sigue siendo visible, pero gradualmente se hace más pequeña cada noche.