Una agente de tránsito es atropellada por un motociclista que evadió un puesto de control en Caldas

En el sector de las galerías, en Anserma (Caldas), cuando las autoridades de tránsito desarrollaban un puesto de control explicando a los conductores la importancia de respetar la normatividad y portar correctamente los equipos de carretera; una guarda de tránsito hizo la señal de pare a un motociclista, pero este hizo caso omiso, aceleró y la arrolló.

Dentro del reporte que entrega el secretario de tránsito de Anserma, Carlos Andrés Giraldo Gómez, señala que “paradójicamente, un día antes hicimos una estrategia de respeto a nuestros funcionarios, pero lamentablemente sucede este evento. Por irresponsabilidad de un conductor de una motocicleta que se desplazaba a alta velocidad, además, su acompañante no portaban elementos de protección, ante esta conducta flagrante, la agente le hace la señal de pare para verificar la documentación y hacer pedagogía al presunto infractor, pero este aumenta la velocidad y la atropella. Por fortuna, la lesión no fue tan grave y como autoridad la remitimos al Hospital San Vicente de Paúl para ser valorada médicamente”.

Con relación a esto, el Secretario de Tránsito, indica que harán las denuncias respectivas ante la fiscalía para que determine la culpabilidad de esta persona por lo ocasionado. Hasta el momento, el presunto responsable no ha sido identificado y tampoco la motocicleta, aunque se tienen las características del vehículo, no obstante, piden a esta persona acercarse a la secretaría o de lo contrario, se interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia contra servidor público.

Este es el segundo caso que se presenta en menos de un mes en el departamento de Caldas, el anterior hecho ocurrió en el municipio de Riosucio, donde la policía capturó en flagrancia a un hombre que golpeó a un agente de tránsito en medio de un procedimiento de control vial.