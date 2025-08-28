Hoy a las 7:30 p. m. Once Caldas juega contra Dep. Pasto en el estadio Libertad por Copa Colombia

Manizales

El equipo del Once Caldas se encuentra en el capital de Nariño para enfrentar al Deportivo Pasto, por lo que el técnico y algunos futbolistas confían que hoy buscarán la victoria, pero también aclaran que no descuidan ninguno de los tres torneos que disputan actualmente, así lo manifestó Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera.

“No hemos resignado la liga, los resultados no han acompañado y no puedo esconder eso, pero seguimos luchando, mientras tengamos oportunidades, seguimos adelante. Se han perdido partidos importantes en casa, pero todavía faltan 14 partidos para sumar. Esperamos corregir esto que no pasa en la liga. Todos hablan de la Sudamericana, será complicado, pero quien quite que la ganemos, vamos en búsqueda de ella”.

Uno de esos futbolistas que espera hacer un buen protagonismo esta noche es Felipe Parra, él es optimista para el papel del Once en la liga, ya que se ubica en la última posición, sin embargo, hace cuentas para clasificar entre los ocho primeros.

“Es una responsabilidad grande porque si le ganamos a Pasto, jugaremos con Atlético Nacional, posiblemente y si continuamos, podríamos clasificar a un torneo internacional. Quedan como 13 partidos, si ganamos 10 nos metemos en los 8. Contra Tolima tuvimos muchas oportunidades en el primer tiempo y no marcamos, no se nos dio el resultado, pero ahora nos enfocamos en Pasto en copa”.

Gracias a los buenos resultados en la Copa Colombia, Tomás García, asegura que hoy no desperdiciarán las opciones de gol como las tuvieron contra Deportes Tolima. “Feliz de la oportunidad que se me da, es algo que no había vivido, por eso estamos para demostrarle al profe que puede contar con nosotros en todas las competencias. Contra Patriotas se hizo el trabajo, por eso fue el marcador abultado, tenemos un buen plantel y debemos aprovecharlo porque el tren no pasa dos veces. Creo que fue más una desconcentración porque, claramente, tuvimos muchas opciones de gol el fin de semana pasado”.

El próximo lunes 1 de septiembre, el onceno manizaleño visitará el estadio El Campín para enfrentarse a Independiente Santa Fe, que se ubica en la octava casilla con 12 unidades.