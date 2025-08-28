Concejales de Palestina piden presencia de secretarios de la Gobernación de Caldas

Manizales

Los concejales de Palestina manifestaron su preocupación por la falta de asistencia de los secretarios de despacho a la corporación para resolver temas claves de seguridad , turismo y desarrollo económico. En las próximas horas desde esa entidad enviarán una carta de protesta a la Gobernación de Caldas

Gustavo Ríos concejal de Palestina se comunicó con Caracol Radio para denunciar que las inquietudes de la comunidad no son resueltas por los secretarios de despacho de la Gobernación de Caldas. Comentó que los han invitado siete veces y sólo uno contestó a los requerimientos o se ha excusado de la no asistencia.

Ríos dijo que hay muchas preguntas por hacer en materia de infraestructura, de salud y de seguridad las cuales en su mayoría son del resorte del departamento.

“No se excusan y la problemática que tenemos en Palestina son muchas y los secretarios deben de responderle a la comunidad y al concejo municipal que no está pintado en la pared. Eso deja entrever el poco compromiso que tiene la Gobernación para con los municipios. Estamos a 40 minutos de la de la de la capital y acá no vienen.”, dijo Ríos.

Ríos comentó que por ejemplo el tema de vías es muy complejo y se necesitan mayores inversiones

Esperan además que funcionarios del aeropuerto del café lleguen al concejo a socializar los avances del proyecto

Caracol Radio conoció que la obligación legal de los secretarios está relacionada con la asistencia a los debates de control político en la Asamblea de Caldas y no en los concejos municipales, sin embargo, por un compromiso más allá de lo legal los concejales piden presencia en Palestina.