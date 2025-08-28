Capturan en flagrancia a hombre que golpeó a un agente de tránsito en Riosucio, Caldas

Manizales

Mucha atención un agente de tránsito fue golpeado de manera violenta durante una diligencia de rutina en la Avenida de las Américas, sector Sede del Resguardo Cañamomo Lomaprieta de Riosucio. Autoridades capturaron en flagrancia al agresor

Un conductor reaccionó con agresividad, agrediendo al servidor público, quien debió ser trasladado al Hospital San Juan de Dios para recibir la atención médica necesaria. El agresor fue capturado en flagrancia y su vehículo inmovilizado.

“En el municipio de Riosucio desde hace varios días se han presentado varios hechos de intolerancia frente a los agentes de tránsito. En las últimas semanas se han presentado varias agresiones que han terminado pues con lesiones físicas a varios de nuestros agentes, inclusive pues han tenido que sufrir lesiones con armas cortopunzantes”, dijo Jaime Novoa, jurídico de la Alcaldía de Riosucio

Según Novoa , jurídico de la Alcaldía de Riosucio, el implicado deberá responder ante la justicia por el delito de VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR PÚBLICO, tipificado en el Artículo 186 del Código Penal Colombiano, que establece penas de prisión para quien agreda a un funcionario en ejercicio de sus funciones.

Según las autoridades no es la primera vez que ocurre este incidente en el municipio

Hasta el momento se desconocen detalles del procedimiento que originó está afectación a la integridad del agente de tránsito