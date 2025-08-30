Procuraduría exige respuestas en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Procuraduría General de la Nación rindió un homenaje a las miles de familias colombianas que siguen buscando a sus seres queridos, y exigió acciones contundentes del Estado frente a un delito que sigue presente y agravado por el conflicto armado.

La entidad expresó su reconocimiento al profundo dolor de las víctimas y reafirmó su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación integral.

En un mensaje dirigido a las autoridades y funcionarios públicos, la Procuraduría insistió en la necesidad de actuar con empatía, sensibilidad y diligencia en el tratamiento de estos casos.

“El país enfrenta cifras alarmantes: entre diciembre de 2016 y julio de 2024, el Comité Internacional de la Cruz Roja documentó 1.730 nuevas desapariciones”, indicó el Ente de Control.

La Procuraduría advirtió que mujeres, niños y adolescentes siguen siendo los más afectados por este flagelo, y recordó que el reto de encontrar a todas las personas desaparecidas y sancionar a los responsables sigue vigente.

Asimismo, hacen un llamado a garantizar una atención eficaz y humana para quienes siguen esperando noticias de sus seres queridos.

En esta jornada, instaurada por la Asamblea General de la ONU, múltiples instituciones nacionales e internacionales se unieron a la conmemoración.

Entidades como el Ejército Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Bogotá, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el sistema de Naciones Unidas en Colombia realizaron actividades simbólicas, encuentros y mensajes de solidaridad con las víctimas.