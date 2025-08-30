Orden Público

Procuraduría exige respuestas en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada

Hacen un llamado a las instituciones y funcionarios del Estado, que intervienen en casos de desaparición forzada, a actuar con empatía, sensibilidad y diligencia.

Vícitmas de desaparición Forzada.

Vícitmas de desaparición Forzada. / Colprensa

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Procuraduría General de la Nación rindió un homenaje a las miles de familias colombianas que siguen buscando a sus seres queridos, y exigió acciones contundentes del Estado frente a un delito que sigue presente y agravado por el conflicto armado.

La entidad expresó su reconocimiento al profundo dolor de las víctimas y reafirmó su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación integral.

En un mensaje dirigido a las autoridades y funcionarios públicos, la Procuraduría insistió en la necesidad de actuar con empatía, sensibilidad y diligencia en el tratamiento de estos casos.

“El país enfrenta cifras alarmantes: entre diciembre de 2016 y julio de 2024, el Comité Internacional de la Cruz Roja documentó 1.730 nuevas desapariciones”, indicó el Ente de Control.

La Procuraduría advirtió que mujeres, niños y adolescentes siguen siendo los más afectados por este flagelo, y recordó que el reto de encontrar a todas las personas desaparecidas y sancionar a los responsables sigue vigente.

Asimismo, hacen un llamado a garantizar una atención eficaz y humana para quienes siguen esperando noticias de sus seres queridos.

En esta jornada, instaurada por la Asamblea General de la ONU, múltiples instituciones nacionales e internacionales se unieron a la conmemoración.

Entidades como el Ejército Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Bogotá, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el sistema de Naciones Unidas en Colombia realizaron actividades simbólicas, encuentros y mensajes de solidaridad con las víctimas.

