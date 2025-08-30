La desparición forzosa se sigue registrando en el Catatumbo: organizaciones sociales

La conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas / Foto Archivo( Unidad de Víctimas Bolívar )

Cúcuta

El conflicto de la región del Catatumbo esta marcado por uno de los delitos que más ha afectado a la sociedad civil y organizaciones sociales de esa zona como es la desaparición forzada.

Al recordarse hoy esta fecha, desde la Asociación Campesina del Catatumbo donde se recuerda como la violencia ha estado presente a través de este flagelo, se sigue reclamando una respuesta del Estado.

Según la Comisión de la Verdad en esta zona del departamento de Norte de Santander desde los años 1985 a 2016 121.768 personas fueron desaparecidas por diversos factores asociados al conflicto armado.

Voceros de Ascamcat advirtieron que “en el Catatumbo la lucha por la verdad y la justicia sigue siendo un camino muy difícil para los familiares de los desaparecidos. Honramos su memoria y respaldamos su búsqueda de justicia, reparación y no repetición”.

Indicaron además que “desafortunadamente esta repudiable práctica se sigue presentando dejando a un alto número de familias víctimas y con el afán de una respuesta por parte del Estado”.

“Las víctimas de este delito desafortunadamente han sido líderes sociales, campesinos, trabajadores, educadores, jóvenes, mujeres, estudiantes, entre otros representantes de la sociedad civil especialmente” dijo uno de sus voceros.