Gimnasio Campestre Los Laureles declara semana de duelo por la pérdida de Valeria Afanador

Colombia

La institución comunicó que lunes, martes y miércoles serán días de recogimiento y oración familiar, sin clases ni actividades académicas. Para jueves y viernes se organizarán actividades de acompañamiento psicológico, oración y orientación para estudiantes, docentes, administrativos y familias, bajo protocolos de seguridad y confirmando asistencia. Estas acciones buscan honrar la memoria de Valeria y dar soporte emocional a la comunidad educativa.

Compromiso con las autoridades y la investigación

El colegio aclaró que siempre ha colaborado con las autoridades judiciales, proporcionando toda la información necesaria y que el esclarecimiento de los hechos corresponde exclusivamente a los investigadores oficiales. “No descansaremos hasta que se conozca la verdad completa de este desgarrador episodio”, señala el comunicado.

Protección y acompañamiento a la comunidad

Los directivos remarcaron que la seguridad, la educación y la estabilidad emocional de más de 300 estudiantes y sus familias siguen siendo prioridad. Además, hicieron un llamado a la prudencia de los medios de comunicación y de la ciudadanía, evitando especulaciones o juicios anticipados que puedan afectar emocionalmente a los niños y a sus familias.

La institución expresó que Valeria deja un legado de ternura, amor y resiliencia, y que su memoria guiará cada paso de la institución en adelante. Reiteraron la importancia de la unión y el apoyo mutuo en este momento de dolor profundo.