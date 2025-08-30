Bogotá

Gimnasio Campestre Los Laureles declara semana de duelo por la pérdida de Valeria Afanador

El colegio aclaró que siempre ha colaborado con las autoridades judiciales, proporcionando toda la información necesaria y que el esclarecimiento de los hechos corresponde exclusivamente a los investigadores oficiales.

Imagen de referencia y Valeria Afanador. Fotos: Getty Images / Gobernación de Cundinamarca

La institución comunicó que lunes, martes y miércoles serán días de recogimiento y oración familiar, sin clases ni actividades académicas. Para jueves y viernes se organizarán actividades de acompañamiento psicológico, oración y orientación para estudiantes, docentes, administrativos y familias, bajo protocolos de seguridad y confirmando asistencia. Estas acciones buscan honrar la memoria de Valeria y dar soporte emocional a la comunidad educativa.

Compromiso con las autoridades y la investigación

El colegio aclaró que siempre ha colaborado con las autoridades judiciales, proporcionando toda la información necesaria y que el esclarecimiento de los hechos corresponde exclusivamente a los investigadores oficiales. “No descansaremos hasta que se conozca la verdad completa de este desgarrador episodio”, señala el comunicado.

Protección y acompañamiento a la comunidad

Los directivos remarcaron que la seguridad, la educación y la estabilidad emocional de más de 300 estudiantes y sus familias siguen siendo prioridad. Además, hicieron un llamado a la prudencia de los medios de comunicación y de la ciudadanía, evitando especulaciones o juicios anticipados que puedan afectar emocionalmente a los niños y a sus familias.

La institución expresó que Valeria deja un legado de ternura, amor y resiliencia, y que su memoria guiará cada paso de la institución en adelante. Reiteraron la importancia de la unión y el apoyo mutuo en este momento de dolor profundo.

