¡Feliz cumpleaños, Pereira!, la Perla del Otún celebra sus 162 años

Pereira

Antes de 1863, el lugar que hoy es Pereira fue testigo de múltiples asentamientos y olas migratorias protagonizadas por europeos, mestizos, indígenas y afrodescendientes en la antigua Cartago, y finalizando en la migración caucana y la colonización antioqueña, que fueron las que le dieron vida a la ciudad actual.

Como Villa de Robledo se nombró a esa incipiente Pereira, después de que el 30 de agosto de 1863, llegó desde Cartago a estas tierras el padre Remigio Antonio Cañarte quien, con ayuda de otras personas, adecua una capilla donde hoy permanece la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza, en la Plaza de Bolívar, creando esta villa tras la celebración de la primera misa y la posterior solicitud de convertirla en municipio. Así lo detalla el historiador Víctor Zuluaga.

Play/Pause Víctor Zuluaga, historiador de Pereira 00:27 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Fue así entonces como en ese año 1863, la ciudad pasó de ser una aldea marginal en el norte del Estado del Cauca a convertirse en la capital de su propio departamento y en el centro más poblado del Eje Cafetero.

En 1871, en honor a José Francisco Pereira, la ciudad adoptó como nombre ese apellido, pues se creía que los terrenos desde el Olaya hasta una de las cabeceras de donde está ubicado hoy el Aeropuerto Internacional Matecaña, habían sido donados por su hijo, Guillermo Pereira; no obstante, luego se descubrió que esos predios habían sido comprados, años atrás, por Manuel Antonio Gómez de la Asprilla.

Play/Pause Víctor Zuluaga, historiador de Pereira 00:26 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ya para el siglo de 1.900, Pereira se convirtió en una de las ciudades de Colombia con mayor crecimiento, pues al empezar la escasez de exportaciones de oro de aluvión y descubrirse el gran potencial que tenía la siembra de café, la Perla del Otún basó su economía en este grano, que impulsó su desarrollo económico, su infraestructura vial y sus acueductos, todo con inversiones del gremio caficultor.

Desde esa época y hasta ahora, Pereira sigue siendo ejemplo nacional de desarrollo por su estratégica

Play/Pause Víctor Zuluaga, historiador de Pereira 00:30 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

ubicación en el triángulo de oro de Colombia. Sigue siendo esa ciudad de gente pujante, cálida y cívica, la ciudad en la que nadie es forastero y de la que todos se enamoran, esa perla que nace de las entrañas del río Otún y termina en el Cauca, la perla que se guarda en el alma y a la que hoy le decimos ¡Feliz cumpleaños, Pereira!

Actividades para celebrar el aniversario 162

Durante la celebración del cumpleaños de la ciudad, se realizará una ofrenda florar en conmemoración a los fundadores, se llevará a cabo un Te Deum en la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza y se tendrá una sesión en el Concejo de Pereira.

La festividad culminará con un concierto en el estadio Hernán Ramírez Villegas donde se esperan más de 40 mil personas.