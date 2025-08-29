Judicializan a dos policías por exigir ocho millones a dos personas para no capturarlos

Medellín

La fiscalía informó que un intendente y un subintendente de la policía Metropolitana del Valle de Aburrá fueron judicializados luego de la captura, señalados por el presunto delito de concusión. Un juez les dictó detención en su lugar de domicilio tras las audiencias concentradas en las que no se allanaron a los cargos imputados.

Según la fiscalía, se trata de los uniformados Yerson Niray Pinilla Pino y Edwin Junior Herrera Ballesteros, quienes le habrían exigido ocho millones de pesos a un hombre y a una mujer que se movilizaban en un vehículo con embargo judicial. La exigencia era para no capturarlos.

“Ante la supuesta presión de los procesados, las víctimas se dirigieron hasta un cajero cercano, siempre escoltados por los presuntos victimarios, a quienes les entregaron la suma de $ 5 600 000. Se evidenció además que, para dejarlos ir, al parecer, los policiales les suministraron el número de una cuenta bancaria en la que debían consignar el dinero restante”, manifestó el ente investigador.

La situación se habría presentado el pasado 26 de febrero de este año, en el centro de la capital antioqueña.