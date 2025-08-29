¡Gran bajada! Precio del dólar HOY 29 de agosto en Colombia, según Banco de la República

Según el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, gobiernos anteriores han permitido que grandes cantidades de inmigrantes permanezcan por tiempo indefinido en su país, lo que ha representado un creciente riesgo en temas de seguridad y cuya estancia ha costado millones de dólares a los ciudadanos estadounidenses.

Por tal razón, se publicaron diferentes cambios referentes a las visas y permisos temporales de dos diferentes grupos en el Registro Federal, esto con el fin de establecer un corto periodo de tiempo para recibir comentarios del público, antes de que la nueva normativa entre en vigor.

Los dos grupos a los cuales se dirigen estas modificaciones, son los estudiantes y periodistas extranjeros que soliciten permisos de permanencia en Estados Unidos. La problemática, según el mandatario de dicho país, es que los periodistas solicitaban permisos de periodos al rededor de 240 días, y cuando estaba cerca de vencerse, solicitaban extensiones por periodos de la misma extensión.

Y, por otro lado, se encontraban estudiantes que prolongaban su periodo de estudios indefinidamente para poder mantener el permiso de permanencia, convirtiéndose en lo que llamó el gobierno norteamericano como ‘estudiantes eternos’.

Por esta razón, y en busca de restringir aún más el ingreso de inmigrantes a Estados Unidos, se plantea la idea de que ningún permiso pueda tener un plazo de permanencia mayor a 4 meses.

Precio del dólar en Colombia HOY 29 de agosto

La Superintendencia Financiera, que es la entidad encargada de establecer el precio de la divisa estadounidense diariamente, estableció que para el día de hoy, 29 de agosto, el precio del dólar es de 4.019 pesos colombianos. Esto según la información que se encuentra publicada en la página web del Banco de la República.

Este valor del dólar representa una significativa disminución frente al precio de apertura que presentó el día de ayer, 28 de agosto, pues se estableció con un decrecimiento de 32 pesos colombianos.

Sin embargo, esta disminución no es tan significativa en comparación al precio de cierre, pues la diferencia sería de tan solo 8 pesos colombianos.

Dado los comportamientos que ha tenido el precio de esta divisa entre los horarios de apertura y cierre, para el día de hoy, 29 de agosto, se podría esperar que en para las horas de la tarde, el dólar aumentara su precio.

Sin embargo, de no ser así, la divisa cada vez se encontraría más cerca de descender la barrera de los 4.000 pesos colombianos. Suceso que se dio por última vez el 2 de julio del presente año, cuando el dólar cotizó en 3.999 pesos.

Precio del dólar en diferentes ciudades de Colombia

Los datos presentados a continuación, se establecen con base en el precio de apertura del dólar, y, por tanto, pueden tener variaciones durante el día.

Bogotá: |Compra- 3,959 |Venta- 4,014 |

|Compra- |Venta- | Medellín: |Compra- 3,824 |Venta- 3,976 |

|Compra- |Venta- | Cartagena: |Compra- 3,800 | Venta- 4,000 |

|Compra- | Venta- | Cali: |Compra-3,865 | Venta-4,020|

