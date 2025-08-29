Tasa de desempleo se mantiene en un dígito, ubicándose en 8.8% en el mes de julio

En estos 5 casos no pueden despedirlo en Colombia: ¿Edad afecta? Explicamos según código de trabajo/ Getty Images

En el mes de julio, la tasa de desempleo en Colombia se mantuvo en un solo dígito, ubicándose en el 8.8%, según los datos oficiales del DANE. Un año atrás, la cifra era del 9.9%.

La directora del departamento administrativo nacional de Estadísticas, Piedad Urdinola manifestó que la tasa de desocupación de las mujeres fue del 11.1% y de los hombres del 7.1%.

De acuerdo con esta información, el total de ocupados en el mercado colombianos es 23.9 millones, lo que implica que 766 mil personas encontraron en este periodo un empleo.

Por su parte, los desempleados en el séptimo mes del año son de 2.3 millones con una reducción de 230 mil personas que salieron de esta condición y 14.3 millones se encuentran fuera de la fuerza laboral.

Por ramas de actividad económica, Alojamiento y servicios de comida (186 mil personas) y Transporte y almacenamiento (172 mil personas), fueron las ramas de actividad económica con mayores aumentos en el número de ocupados para julio de 2025. En contraste, se registró disminución en Información y Comunicaciones con 80 mil personas menos en el número de ocupados.

Las ciudades que presentaron mayores tasas de desocupación para este periodo fueron: Quibdó (24,3%), seguido de Riohacha (14,4%) e Ibagué (12,8). En contraste, las ciudades que mostraron menores tasas de desocupación fueron: Medellín A.M. (7,3%), Villavicencio (7,7%) y Cali (7,8%).

El DANE reveló que de los 23.9 millones de personas que se encuentran en el mercado laboral se distribuyen de la siguiente manera: 13.1 millones en la informalidad y 10.8 millones en la formalidad.

En julio, la informalidad en el país se ubicó en el 54.8% y la tasa de desempleo entre la población joven del 15%.