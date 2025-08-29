Declaración de renta 2025: este es el documento que debe tener actualizado para el trámite

Hasta octubre los colombianos tendrán el tiempo máximo para hacer el proceso de declaración de renta y pagar el impuesto sobre este tributo.

Si usted debe realizar este tramite es importante que tenga en cuenta que es necesario que tenga actualizado el Registro Único Tributario (RUT) actualizado para poder cumplir con su declaración de renta.

Tenga en cuenta que no cumplir con esta obligación puede generar diferentes sanciones, como una multa del 5% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso, la cual puede alcanzar hasta el 100% del total del impuesto.

¿Cómo puede actualizar el RUT?

Es importante que tenga en cuenta que el Rut se puede actualizar de forma presencial y digital para presentar la declaración. Puede actualizar el RUT ingresando al portal transaccional con su usuario y contraseña. La actualización de datos como correo, dirección de residencia y teléfono puede realizarla de manera virtual. Si cambia los datos de ubicación más de dos veces en un periodo de 6 meses o debe actualizar sus datos de identificación solo podrá hacerlo con un funcionario de la entidad. Recuerde que no necesita firma electrónica para diligenciar el RUT.

¿Por qué es tan importante el RUT?

El RUT es el mecanismo mediante el cual la DIAN identifica a cada persona natural o jurídica obligada a declarar. En este documento se registran datos clave como la actividad económica, dirección de notificación, responsabilidades tributarias y correo electrónico.

Si la información está desactualizada, el contribuyente puede enfrentar problemas como:

Notificaciones que nunca llegan. Sanciones por inconsistencias en la información. Demoras en la aceptación de la declaración o en devoluciones de saldos a favor. Por eso, antes de diligenciar el formulario de renta, la DIAN recomienda ingresar a su plataforma virtual y verificar que los datos estén correctos.

¿Cuáles documentos necesita para declarar renta?

Cédula de ciudadanía original

Copia actualizada del RUT (Registro Único Tributario). Tenga en cuenta que este documento es indispensable.

Firma electrónica activa, en caso de hacer la declaración por internet.

¿Qué condiciones debe cumplir para declarar renta en 2025?

Es importante reconocer que no todos los colombianos deben pagar este impuesto, sin embargo, hay cinco criterios clave que, si se cumplen durante el año 2024, obligan a hacerlo en 2025:

Patrimonio bruto superior a $211.792.500 al 31 de diciembre de 2024.

al 31 de diciembre de 2024. Ingresos brutos anuales iguales o mayores a $65.891.000.

Consumos con tarjeta de crédito por el mismo valor mencionado.

por el mismo valor mencionado. Compras o gastos totales que superen los $65.891.000.

que superen los Consignaciones o movimientos bancarios que sumen más de $65.891.000.

¿Qué pasa si no realiza la declaración de renta?

La DIAN advirtió que declarar tarde o no presentar la declaración conlleva multas que pueden superar el 5% del valor a pagar por cada mes de retraso, esta sanción se conoce como multa por extemporaneidad, además de intereses moratorios.

Tener el RUT actualizado y revisar con anticipación la información reportada en el prevalidador de ingresos y retenciones son pasos clave para evitar sanciones y cumplir con esta obligación sin contratiempos.

