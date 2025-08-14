Fiscalía imputó homicido agravado a implicados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de homicidio agravado consumado a cuatro de los presuntos implicados en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio en el parque El Golfito del barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

Un fiscal especializado de la Seccional Bogotá hizo una adición a la formulación de cargos realizada inicialmente por homicidio agravado en grado de tentativa, ya que para el momento de las diligencias judiciales el congresista se encontraba en una clínica en estado crítico.

Los imputados son: Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi; Cristian Camilo González Ardila, Katherine Andrea Martínez Martínez y William Fernando González Cruz, alias El Hermano. A estos dos últimos, en atención a nuevos elementos materiales probatorios obtenidos, también les fue adicionado el delito de concierto para delinquir agravado.

Estas cuatro personas están vinculadas formalmente, de acuerdo con su posible responsabilidad en el magnicidio, por los delitos de concierto para delinquir agravado, utilización de menores de edad para la comisión de delitos; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Todos permanecen privados de la libertad.

En los próximos días, se adicionará el delito de homicidio agravado a Carlos Eduardo Mora González.

Aumento de pena para los presuntos asesinos de Miguel Uribe Turbay

Los implicados podrían enfrentar penas de hasta 50 años de prisión de ser hallados culpable, según señaló el penalista Francisco Bernate:

“El delito de homicidio agravado tiene una sanción entre 33 y 50 años, sin embargo, atendiendo que hay armas y demás, puede incluso superar estos 50 años de prisión.La Fiscalía General de la Nación acude ante los jueces y modifica la imputación que ya no será por homicidio tentado sino por homicidio consumado”.