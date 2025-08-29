MUPAPA abre sus puertas: fósiles, ciencia y memoria en el corazón del Atlántico

El Atlántico reabre las puertas de su memoria prehistórica con el Museo Paleontológico de La Peña (MUPAPA), ubicado a orillas del embalse del Guájaro, en la calle 3 n.º 10-73 del corregimiento de La Peña, municipio de Sabanalarga.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Este espacio único transporta a los visitantes millones de años atrás mediante una colección de fósiles que evidencia la presencia en el territorio de especies como el megalodón, el gonfoterio, el megaterio y el esmilodonte.

Un museo con respaldo científico y comunitario

El MUPAPA nació de la iniciativa de docentes y estudiantes de la Institución Técnico–Agropecuaria de La Peña, liderados por el profesor Luis Arjona Polo. Gracias a una inversión inicial de 140 millones de pesos durante el segundo gobierno de Eduardo Verano en 2019, el museo fue consolidándose como un espacio de ciencia, cultura y educación.

En mayo de 2025, este museo recibió el reconocimiento nacional como Bien de Interés Geológico y Paleontológico mediante la Resolución n.º DGB–0426 del Sistema Geológico Colombiano, destacando su valor científico y educativo en la región Caribe.

¿Qué ofrece este museo y cuánto cuesta la entrada?

La propuesta museográfica, diseñada por los antropólogos Lázaro Cotes y Johnny Meca, convierte al MUPAPA en un laboratorio vivo. No solo exhibe vértebras, fémures, cráneos y mandíbulas fosilizadas, sino que permite a los visitantes entender los procesos geológicos y biológicos que dieron origen a estos vestigios.

LEA TAMBIÉN: Náutica Salinas del Rey: un ícono del turismo náutico y sostenible en el Caribe colombiano

El museo también ofrece recorridos ecoturísticos, charlas educativas y actividades para colegios. La entrada es libre para los habitantes de La Peña los sábados, mientras que los turistas pagan $12.000, estudiantes $5.000, y los niños hasta 6 años ingresan gratis.

Un espacio con historia y futuro

El edificio del MUPAPA también guarda memoria: fue Mercado Público en 1963 y luego Aula Escolar en 1994. Hoy, con una nueva inversión de 60 millones de pesos de la Gobernación del Atlántico, el museo se proyecta como un centro de investigación paleontológica de alto nivel. “Estamos cumpliendo la misión de darle al Atlántico un espacio único que une ciencia, educación y orgullo cultural”, destacó el gobernador Eduardo Verano. Para la secretaria de Cultura, Verónica Cantillo, “el MUPAPA invita a las nuevas generaciones a valorar e investigar la riqueza paleontológica del territorio”.

Los interesados pueden visitarlo de martes a jueves de 1:30 p. m. a 4:00 p. m., sábados de 10:00 a. m. a 3:00 p. m., y con cita previa los demás días.