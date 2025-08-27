Náutica Salinas del Rey: un ícono del turismo náutico y sostenible en el Caribe colombiano

Ubicado en Salinas del Rey, en el municipio de Juan de Acosta, este complejo tiene como propósito ofrecer instalaciones especializadas para la práctica de deportes náuticos, además de habilitar espacios de esparcimiento para visitantes y fortalecer el desarrollo económico y social de la zona.

Desde su apertura, Náutica Salinas del Rey ha recibido cerca de 12.500 visitantes, generado 40 empleos directos e indirectos y desarrollado más de 20 activaciones culturales y deportivas. Su impacto también se refleja en redes sociales, donde ya suma más de 1.400 seguidores.

Componentes en operación y en desarrollo

Actualmente, se encuentran en funcionamiento:

La duna principal, estructura icónica del proyecto.

Cuatro escuelas de deportes náuticos, con enfoque en formación y turismo deportivo.

Una cocina gastronómica ubicada en la duna principal, que promueve los sabores del Caribe colombiano.

En proceso de adjudicación se encuentra la duna deportiva, mientras que en fase de gestión comercial están la duna gastronómica y la duna comercial y de artesanías, pensadas para seguir ampliando la oferta cultural y de servicios del complejo.

Deporte, cultura y sostenibilidad: los pilares del proyecto

Náutica Salinas del Rey se integra con el entorno natural, inspirándose en las formas de las dunas costeras. La construcción hace uso de materiales sostenibles como madera laminada, tierra armada y vidrio, garantizando armonía con el paisaje.

Además de ser considerado un destino de clase mundial para el kitesurf, también ofrece espacios para practicar paddle, windsurf, bodyboard, apnea y kayak.

El proyecto busca resaltar la identidad cultural del Caribe, promoviendo expresiones tradicionales como la música, la danza, las artesanías y la gastronomía local. Todo esto en escenarios naturales únicos, ideales para la contemplación al amanecer y atardecer.

Posicionamiento internacional y proyección futura

Gracias a su diseño, oferta deportiva y cultural, y compromiso con la sostenibilidad, Náutica Salinas del Rey ya se posiciona como un referente internacional para eventos como campeonatos de kitesurf. Su visión es clara: combinar aventura, relajación y cultura, fomentando el turismo especializado, impulsando la economía local y fortaleciendo la conexión con el patrimonio natural y cultural del Caribe colombiano.

Con apenas unos meses desde su apertura, este complejo ya demuestra que tiene todo para convertirse en un motor clave del desarrollo regional y en un destino imperdible del turismo náutico en Colombia.