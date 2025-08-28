Playas de Miramar y Pescadores, las apuestas en Puerto Colombia para un nuevo polo turístico

Visita del Gobernador Eduardo Verano a las intervenciones en las playas en Puerto Colombia. Foto: Goberanción.

Como parte del ordenamiento de playas que adelanta la Gobernación del Atlántico en el municipio de Puerto Colombia, se invierten cerca de $23 millones. Entre ellos, está la intervención en el sector de Playa Pescadores y se continúa con la adecuación de Playa Miramar.

En Playa Miramar se han intervenido 4.130 metros cuadrados, y se adelanta también en la zona de playa pescadores en donde habrá una nueva infraestructura que permitirá tener módulos de cocina, senderos peatonales, zonas deportivas, entre otros escenarios.

“Es todo un gran paquete de mejoramiento, un salto gigante: facilidades gastronómicas, baños y zonas logísticas para que la gente viva aquí sus mejores momentos. Es un balance entre lo ambiental, el turismo y las oportunidades de ingresos para los habitantes de Puerto Colombia”, indicó el mandatario departamental”, indicó el Gobernador Eduardo Verano.

Playa pescadores, un sueño hecho realidad

Para el alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, la intervención que adelanta la Gobernación del Atlántico en playa pescadores es un “sueño hecho realidad”, debido a que tendrá un bienestar para toda la familia, y se adecúa el espacio para que haya una infraestructura que beneficie a los vendedores.

La Gobernación, indicó que en Playa Pescadores se instalaron módulos con cuartos fríos de hasta 9 toneladas, baños, duchas, zonas de alistamiento y venta. Todo este entorno fue pensado para el turismo, la productividad y el bienestar colectivo.

¿Qué atractivos tendrá Playa Pescadores?

“Este frente de obra consolida un modelo de desarrollo costero que equilibra sostenibilidad, inclusión y progreso. Un modelo exitoso que mira al futuro”, indicó la administración departamental.

La nueva infraestructura comprende módulos de cocina, senderos peatonales, zonas deportivas como canchas de fútbol y voleibol playa, skate park, cuarto eléctrico, parqueaderos, paisajismo e iluminación.

Un lugar ideal para el Surf

A finales de julio, Playa Pescadores en Puerto Colombia, se convirtió en el escenario del IV Válida Nacional de Surf, en donde 60 surfistas de todo el país se dieron cita para este encuentro.

“Las condiciones naturales y la organización fueron perfectas, qué bueno ver a tanto pelao haciendo de esta disciplina deportiva su vida, esto es construir una generación capaz de buscar opciones de crecimiento personal que se extiende en el tiempo”, dijo el Gobernador Eduardo Verano.