Capturan a hombres que pretendían robar elementos de la obra del Metro de Bogotá

Bogotá D.C

Personal de seguridad privada de la Empresa Metro alertaron a las autoridades de un vehículo de carga con herramientas que pretendía salir sin autorización.

Una vez uniformados de la Estación de Policía de Bosa llegan al lugar y hacen la verificación con el responsable técnico, se hace la captura en flagrancia de dos hombres, de 44 y 34 años, que pretendían sacar de manera irregular diferentes elementos de obra pertenecientes al proyecto del Metro de Bogotá.

“Estas personas venían sistemáticamente haciendo hurto de elementos esenciales del Metro. Esta mercancía está avaluada en aproximadamente $20 millones de pesos ya que esta mercancía es exportada”, aseguró el teniente coronel, Oscar Chauta.

Entre los elementos recuperados se encontraban gatos mecánicos, carros de avance, llaves de cortante y piezas metálicas importadas de China , consideradas de gran importancia para el desarrollo de la obra.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de hurto.