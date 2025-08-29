Compulsan copias contra abogado de Day Vásquez: esta es la razón

Day Vásquez, y su abogado Alait Freja en la sede de la Fiscalía en Barranquilla. Foto: Day Vásquez

Un juzgado de Barranquilla compulsó copias contra Alait Freja, abogado de Day Vásquez, por inasistencia a audiencias de acusación en el caso de violación de datos personales.

“No indica ninguna otra causal que le impida haberse conectado a esta diligencia, ni el ni a su prohijada; porque tampoco indica por qué la señora Daysuris no está aquí”, manifestó la jueza.

Hay que recordar que el pasado 13 de agosto se intentó continuar con la audiencia de acusación contra Day Vásquez por el delito de violación de datos personales, pero fue aplazada nuevamente.

La audiencia ya había sido aplazada el 14 de mayo luego que la jueza aprobó una solicitud de la Fiscalía de conexidad de los dos procesos contra Vásquez por este mismo delito en contra de Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro y su amiga, Génesis Olave.

Por su parte, Alejandro Carranza, abogado de Laura Ojeda, sostuvo que “la señora juez fue clara tras escucharme y oír a la Procuraduría no hacer la audiencia se trata de una maniobra dilatoria de Daysuris del Carmen”.