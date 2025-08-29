Fenerbahce anuncia pésima noticias para Jhon Jader Durán: ¿Qué pasará con su futuro en el club?

La eliminación en fase previa de la Champions League sigue dando de qué hablar en el Fenerbahce. Además de las fuertes críticas contra Jhon Jader Durán, el club anunció una dura noticia para el futbolista colombiano y sus compañeros.

Jhon Durán jugador de Fenerbahçe / Getty Images / Ahmad Mora Ampliar

Este viernes 29 de agosto, el cuadro de Turquía informó a través de redes sociales la destitución de Jose Mourinho, quien recibirá una millonaria compensación económica por la anulación adelantada de su contrato.

“Se acaba nuestra etapa con José Mourinho, quien desde la temporada 2024-2025 ejercía la labor de director técnico de nuestro primer equipo de fútbol. Le agradecemos por el trabajo con nuestro club hasta hoy y le deseamos éxito en su futura carrera”, amplió Fenerbahce en su página web.

A pesar de las continuas críticas, se trata de un golpe duro para Jhon Jader, quien había dicho a principios de esta temporada que el portugués era el mejor director técnico que había tenido en su corta carrera.

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE



Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.… pic.twitter.com/7MpkzNhEN4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025

Según la prensa deportiva turca, la relación de Mourinho con la directiva del club se había tensado durante el mercado de fichajes veraniego, con el extécnico del Real Madrid criticando la ausencia de nuevas llegadas.

“Si la Liga de Campeones era vital para mi club, se habría hecho algo en el mercado de fichajes”, declaró antes del partido de vuelta ante el Benfica. “No creo que el Fenerbahce tenga una lista de fichajes”, agregó. Esas palabras, junto a críticas pasadas a la directiva y a jugadores del Fenerbahce fueron “la gota que colmó el vaso” y llevaron a la directiva a decidir de forma “unánime” su destitución, según los medios de aquel país.

Lo anterior lleva a que el experimentado entrenador, incluso si alcanza un acuerdo con otro equipo tras su salida, tenga derecho a percibir una compensación del club turco estimada en 15 millones de euros. Por ahora no se han revelado las condiciones exactas de la rescisión, y el propio Mourinho no ha realizado declaraciones públicas sobre su destitución.

José Mourinho y Jhon Durán reunidos en el hotel de concentración del Fenerbahce, en Algarve, Portugal / Fenerbahce Ampliar

Corto paso de Mourinho por Turquía

La etapa de Jose Mourinho en Turquía ha durado apenas un año, tras llegar el pasado verano con el objetivo de devolver al Fenerbahce a la máxima competición europea, algo que no ha podido conseguir.

Fue nombrado entrenador del equipo en junio de 2024 con un contrato por dos temporadas y ha sido destituido cuando ya se han disputado seis jornadas de la nueva temporada de la Super Liga turca.

Durante su etapa en el Fenerbahçe, Mourinho dirigió 62 partidos, con un balance de 37 victorias, 14 empates y 11 derrotas, logrando un promedio de 2,02 puntos por encuentro.