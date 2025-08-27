Eliminatoria Sudamericana: Quién será el 9 titular de Colombia según la IA

El próximo 4 de septiembre, la Selección Colombia jugará ante Bolivia en la penúltima jornada de la Eliminatoria Sudamericana en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Se espera que el técnico Néstor Lorenzo presente la convocatoria durante esta semana.

Ante la cercanía de este partido y el que se jugará ante Venezuela en Maturín, le preguntamos a la Inteligencia Artificial, quién cree que debe ser el delantero de área o ‘9′. Esto fue lo que dijeron Gemini, Grok y Chat GPT.

Gemini

De acuerdo con Gemini, “elegir al delantero centro para la Selección Colombia en el partido ante Bolivia es una decisión clave para Néstor Lorenzo”. Y dio estas opciones.

“Jhon Durán: Es un delantero con mucha proyección que actualmente juega en el Fenerbahçe. Su juventud y potencial lo hacen una opción interesante, aunque su rendimiento reciente ha generado debate".

Sin embargo, no tuvo un buen partido ante el Benfica en la clasificatoria a la Champions League y recibió duras críticas de su entrenador, José Mourinho. Además, tuvo una lesión que podría alejarlo de la Selección.

“Rafael Santos Borré: Un jugador con experiencia en la selección y que ha demostrado su capacidad goleadora en Europa. Su entrega y sacrificio en la cancha son características que Néstor Lorenzo valora.

Luis Suárez: El delantero del Almería ha tenido una destacada temporada y su olfato goleador es un punto a favor. Si es convocado, podría ser una opción para el frente de ataque.

Otros nombres: También podrían ser considerados jugadores como Mateo Cassierra, Miguel Borja o Falcao García, dependiendo de su estado físico y rendimiento en sus respectivos clubes".

Grok

Grok nos da un amplio panorama de los candidatos a ser el nueve de la Selección Colombia y nombra a uno que, tal vez, no está en los planes de nadie como Díber Cambindo, jugador del Necaxa de México.

Esta IA, incluso, nos da un detallado análisis de los momentos actuales de los jugadores en sus equipos y cómo ha sido y podría ser su desempeño en la ciudad de Barranquilla.

“Jhon Córdoba:

Perfil: Delantero potente, con gran capacidad física y buen juego aéreo, ideal para un partido donde Colombia buscará imponerse en el área rival. Ha sido titular habitual bajo el mando de Lorenzo, especialmente tras su destacado papel en la Copa América 2024, donde marcó contra Costa Rica.

Rendimiento reciente: Aunque no siempre es el máximo goleador, su trabajo de desgaste y presencia física han sido clave en el esquema de Lorenzo. Sin embargo, su continuidad en la titular depende de su estado físico y forma actual con su club (Krasnodar, Rusia).

Ventaja en Barranquilla: Su fortaleza física puede ser ideal para explotar las condiciones climáticas y el desgaste de la defensa boliviana.

Rafael Santos Borré:

Perfil: Un delantero más móvil, con capacidad para asociarse y presionar alto. Aunque no es un “nueve” clásico, Lorenzo lo ha utilizado en esa posición en varias ocasiones, especialmente por su versatilidad y sacrificio táctico.

Rendimiento reciente: Juega en el Internacional de Brasil, donde ha tenido regularidad. Su capacidad para abrir espacios podría ser útil contra un Bolivia que podría cerrarse atrás.

Ventaja en Barranquilla: Su movilidad y presión constante podrían desestabilizar a una defensa boliviana que no está acostumbrada al ritmo en la costa colombiana.

Jhon Durán:

Perfil: Joven promesa del Fenerbahçe (antes en Aston Villa), con potencia, velocidad y olfato goleador. Es considerado una alternativa fresca, pero su falta de regularidad y problemas disciplinarios han generado dudas sobre su inclusión.

Rendimiento reciente: Su falta de minutos en su club y antecedentes disciplinarios podrían pesar en contra, aunque Lorenzo ha mostrado interés en darle oportunidades. Macnelly Torres, exjugador, sugirió que Durán debería ser titular contra Chile en 2024, lo que indica que tiene potencial para ser considerado.

Ventaja en Barranquilla: Su explosividad podría ser un arma letal en transiciones rápidas, especialmente en la segunda mitad si Bolivia se desgasta.

Díber Cambindo:

Perfil: Delantero del Necaxa (México), donde es goleador de la Liga MX con 9 goles en 9 partidos en 2025. Su gran momento lo pone como una sorpresa potencial en la convocatoria.

Rendimiento reciente: Su olfato goleador y experiencia en el fútbol colombiano (ex-DIM) lo hacen una opción interesante, especialmente si Lorenzo busca un revulsivo o un jugador enrachado.

Ventaja en Barranquilla: Su capacidad para definir en el área podría ser clave en un partido donde Colombia necesita concretar las oportunidades.

Miguel Borja:

Perfil: Goleador nato, con experiencia y olfato en el área. A pesar de no ser convocado regularmente por Lorenzo, ChatGPT lo destacó como uno de los cinco mejores jugadores colombianos disponibles, gracias a su rendimiento en River Plate.

Rendimiento reciente: Con 9 goles en 30 partidos con la Selección y 216 en su carrera, Borja es una garantía de gol, pero su falta de dinámica podría no encajar del todo en el esquema actual de Lorenzo.

Ventaja en Barranquilla: Su experiencia y capacidad para definir en momentos clave lo hacen una opción sólida, especialmente si el partido requiere un rematador puro".

También hace una recomendación a Lorenzo, "Jhon Córdoba parece la opción más sólida para iniciar como “nueve” contra Bolivia. Su fortaleza física, experiencia en Eliminatorias y capacidad para imponerse en el juego aéreo lo hacen ideal para un partido donde Colombia buscará desgastar a la defensa rival desde el inicio.

Chat GPT

Chat GPT nos da una lista de los jugadores que podrían estar listos para la posición. Entre ellos pone a Luis Díaz, Roger Martínez y al ‘Cucho’ Hernández.

Luis Díaz

Luis Sinisterra

Jhon Jáder Durán

Juan Camilo Hernández

Roger Martínez

Jhon Córdoba

Esta IA cree también que el ‘9′ debería ser Jhon Córdoba. “Es el delantero más probado en este contexto, tiene la confianza del técnico y experiencia en eliminatorias, aunque el partido en altura puede exigir más en términos físicos“.

Pero da dos opciones más, “si quiere atacar con más movilidad, presión y frescura, un tridente como Cucho o Borré es interesante. Incluso podría valorarse un esquema híbrido donde Díaz o Sinisterra acompañen en ataque para combinar velocidad y definición".