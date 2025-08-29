En dos municipios del Atlántico habrá cortes de energía HOY 29 de agosto: conozca si uno es el suyo

La empresa Air-e Intervenida, como parte de las acciones para la mejora del servicio de energía, ejecutará obras eléctricas en un sector de Puerto Colombia, este viernes 29 de agosto.

Los trabajos para el cambio de un poste se llevarán a cabo en la calle 12 con la carrera 5A, en el sector de El Bajito. Las obras se realizarán entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

La otra población

Por otra parte, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, se adelantarán labores de poda preventiva, en la zona rural de la vía Sabanalarga – Campeche – sector Villa Zunilda, en inmediaciones de la subestación Baranoa.

“La empresa reitera su compromiso con la mejora del servicio de energía y ofreció disculpas a los usuarios por las molestias que ocasiona este tipo de obras”, dijo Air-e por medio de un comunicado.