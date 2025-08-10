Estos son los pensionados que deberán presentar su declaración de renta en 2025

Cada año miles de colombianos deben presentar su declaración de renta con tal de reportar sus ingresos, bienes y gastos. De esta manera, el Estado podrá tener un control más efectivo sobre las finanzas de los ciudadanos y de las empresas.

Según indicó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), durante el 2024 un total de 6.155.717 personas naturales tuvieron que declarar renta correspondiente a la base gravable del año anterior. Esto supuso una recaudación de 21,77 billones de pesos, lo que además representó un aumento del 10% frente a los 19,66 billones de pesos recogidos en 2023.

¿Qué condiciones se deben cumplir para presentar la declaración de renta?

Como es habitual, los topes para presentar la declaración de renta, determinados por las Unidades de Valor Tributario (UVT), cambian cada año. Estos son fundamentales para determinar si una persona debe realizar este proceso en las fechas establecidas por la Dian.

En este caso, un colombiano está obligado a cumplir con este trámite solamente si se cumplen alguna de las siguientes condiciones:

Tener ingresos brutos que superen los 1.400 UVT . es decir, 65.891.000 pesos.

. es decir, 65.891.000 pesos. Contar con un patrimonio bruto superior a los 4.500 UVT . lo que equivale a 211.792.500 pesos.

. lo que equivale a 211.792.500 pesos. Haber realizado consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras por una cifra igual o mayor a los 1.400 UVT . o 65.891.000 pesos.

. o 65.891.000 pesos. Realizar compras y consumos iguales o superiores a los 1.400 UVT (65.891.000 pesos). Esto también aplica para las transacciones que se realizan con tarjetas de crédito.

Cualquiera de ellas aplica a todo colombiano sin importar su condición; por lo tanto, los pensionados también deben presentar su declaración de renta siempre y cuando sus ingresos, gastos y bienes estén tasados por los montos anteriormente mencionados.

¿En qué fechas se debe presentar la declaración de renta?

En el caso de las personas naturales, donde están incluidos los pensionados, la declaración de renta se realiza a partir del próximo martes 12 de agosto. Para ello, cada ciudadano debe tener en cuenta los dos últimos dígitos de su número de documento para llevar a cabo este proceso antes de la fecha límite establecida. Esto se puede hacer de forma presencial o virtual a través de la plataforma de la Dian.

Los primeros contribuyentes son aquellos cuyo número de documento termina en 00 o 01. A partir de allí, se toman las siguientes parejas de dígitos hasta llegar a 98 y 99, quienes deben declarar a más tardar el día 24 de octubre. Cabe recordar que esto solamente se realiza durante los días hábiles.

¿Qué sanciones hay si una persona no declare renta?

Si una persona no declara renta aun cuando sus ingresos, gastos o bienes igualan o superan los topes, o si lo hace después de las fechas establecidas, se expone a una sanción correspondiente al 5% del impuesto a cargo o retención, tal como lo establece el artículo 641 del Estatuto Tributario. Este valor aumenta por cada mes de retardo.

Por otra parte, si la declaración de renta no arroja un valor a pagar, la sanción se calculará por el 0,5% de los ingresos brutos en caso de que no se haga el proceso a tiempo. Mientras que si no hay ingresos por reportar, esta pasa a ser del 1% por cada mes de retraso.