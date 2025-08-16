Declaración de renta: este es el beneficio que reciben los trabajadores independientes

Cada año, millones de colombianos deben presentar su declaración de renta con tal de registrar los ingresos, bienes y propiedades obtenidos durante el último año gravable. Este proceso aplica para cualquier ciudadano, incluyendo trabajadores independientes, si cumple con una serie de requisitos.

Esta es una obligación tributaria que deben cumplir muchos ciudadanos dependiendo de sus movimientos financieros durante el año anterior. En este caso, se toma como referencia el valor vigente de la Unidad de Valor Tributario o UVT (49.799 pesos para el año 2025) para determinar si una persona se encuentra dentro de los topes mínimos que lo lleven a declarar renta.

Para que una persona presente su declaración de renta, debe cumplir con los siguientes requisitos:

Tener ingresos brutos iguales o superiores a los 1.400 UVT (69.718.600 pesos).

(69.718.600 pesos). Contar con un patrimonio bruto superior a los 4.500 UVT (211.792.500 pesos).

(211.792.500 pesos). Haber realizado consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras por una cifra igual o mayor a los 1.400 UVT (69.718.600 pesos).

(69.718.600 pesos). Haber realizado compras y consumos iguales o superiores a los 1.400 UVT (69.718.600 pesos).

(69.718.600 pesos). Haber realizado transacciones con la tarjeta de crédito que sumen una cifra igual o superior a los 1.400 UVT (69.718.600 pesos).

¿Cómo funciona la declaración de renta para los trabajadores independientes?

En cuanto a los trabajadores independientes, hay una diferencia puntual al momento de declarar renta con respecto a los asalariados: ellos deben asumir ciertos costos para poder llevar a cabo su trabajo. Por ejemplo, una persona que es propietaria de una fábrica de confección debe invertir en gastos como materiales o transporte para que pueda desempeñar sus funciones.

Ahora bien, si una persona se dedica a esta modalidad de empleo puede acceder a un beneficio en especial al momento de declarar renta siempre y cuando cuente con los documentos que sustenten estos egresos y que además estos hagan parte de la actividad que le permite generar ganancias.

En este caso, el Estado otorga un descuento del 25% sobre el valor final en el pago de la declaración de renta. Para ello, es importante que cuente con el respaldo de los siguientes documentos para acceder al beneficio fiscal.

Certificado del pago de intereses por préstamos para compra de vivienda.

para compra de vivienda. Certificados por pagos de salud.

Pagos de ICA (Impuestos de Industria y Comercio). además de avisos, tableros y predial.

(Impuestos de Industria y Comercio). además de avisos, tableros y predial. Certificados de las donaciones e inversiones que haya hecho durante el año.

Asimismo, el trabajador independiente puede presentar los documentos que demuestren, entre otros, ingresos, deducciones y patrimonio. Estos deben emitidos por la entidad requerida.

¿Cuáles son los pagos que están libres de la declaración de renta?

Hay algunos pagos que no se verán gravados al momento de declarar renta; por lo tanto, no los deberá incluir en el proceso. Además del descuento del 25% sobre la renta total. Estos son:

Aportes a pensiones voluntarias.

Aportes a cuentas AFC.

De acuerdo a las cifras de la Dian, un total de 6.155.717 personas naturales tuvieron que declarar renta durante el 2024. Esto supuso una recaudación de 21,77 billones de pesos, lo que significó un aumento frente al año anterior.