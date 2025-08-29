¿Cuánto vale visitar Manizales, la mejor ciudad para vivir en Latinoamérica?

Manizales

Manizales no solo se consolida como una ciudad para vivir bien, sino como un destino turístico que combina cultura, naturaleza y calidad de vida, por esto tiene sus puertas abiertas para recibir miles de visitantes que quieren conocerla y es por esto que preparamos unos planes y un presupuesto para que preparen sus finanzas y descubran a “Manizales del alma”.

Desplazamiento a Manizales

Para viajar desde Bogotá a la capital de Caldas, hay dos opciones, una de ellas es en avión o en bus, los tiquetes aéreos tienen precioes que rondan entre los 700.000 y 1 millón de pesos ida y regreso, sin embargo el viaje terrestre desde el Terminal de Transportes de Bogotá, tiene un costo en promedio entre 120.000 y 260.000 pesos, aunque el viaje puede durar entre 8 y 9 horas.

El hospedaje

La ciudad ofrece desde hoteles económicos en el centro histórico de la ciudad, hasta hoteles de 3 y 4 estrellas, sin embargo, los Glampings y las opciones rurales, son cada vez más atractivos para los visitantes, quienes quieren un despertar en medio de la naturaleza e incluso mirando el Volcán Nevado del Ruiz.

“Manizales cuenta con cerca de 5 mil camas para recibir turistas locales y extranjeros, desde Cotelco nos venimos preparando para la visita de turistas tras el reconocimiento que recibió la ciudad”, destacó Juan Pablo Alba, Director ejecutivo de Cotelco en Caldas.

Las opciones varían desde hostales económicos con tarifas que van desde los 60.000 pesos la noche, hasta hoteles de tres estrellas entre 150.000 y 300.000 pesos, o alojamientos con experiencia de aguas termales que superan los 400.000 pesos por noche.

Hay otras opciones de dormir en fincas cafeteras y vivir la experiencia de estar en un ambiente natural con las tradiciones de los caficultores.

Gastronomía local con sabores de ancestros paisas

La gastronomía también resulta accesible, la cual está basada en productos muy típicos de la región cafetera y el sabor paisa. En Manizales pueden encontrar un almuerzo sencillo o corrientazo, como también se le dice, que puede costar desde 14.000 pesos, mientras que en restaurantes de categoría media una comida para dos personas se ubica alrededor de 70.000 pesos.

Turismo comunitario en Manizales

En la capital caldense se pueden encontrar "pueblitos cafeteros", son caceríos en las veredas de la ciudad que tienen arraigada la tradición paisa y cafetera, lo que hace que los turistas puedan disfrutar de un entorno natural en medio de entornos naturales donde se puede trabajar recogiendo café, vivir la experiencia y enamorarse de la cultura.

“Estamos creciendo en turistas asiáticos y europeos que vienen y se enamoran del turismo en Manizales”, destacó Juan Pablo Marín Jaramillo, Gerente de la Promotora de Eventos y Turismo de Manizales.

El aviturismo también se ha convertido en una gran opción para los turistas que llegan a descubrir las aves endémicas que tiene la ciudad “cómo olvidar que Manizales es la capital mundial de las aves, tenemos en su entorno y su área metropolitana tienen más de 850 especies de aves, eso la hace única en el mundo”, destacó el funcionario.

¿Qué hay para hacer en Manizales?

Entre los planes imperdibles está la visita al centro histórico de la ciudad, cuyos edificios construídos con arquitectura republicana como la Gobernación de Caldas, conocido como el edificio Amarillo, el edificio Arquidiocesano, la Catedral de Manizales entre otros más.

El Corredor Polaco de la Catedral Basílica: el recorrido tiene un valor de entrada entre 11.000 y 15.000 pesos.

el recorrido tiene un valor de entrada entre 11.000 y 15.000 pesos. El Parque Nacional Natural Los Nevados , cuyo ingreso cuesta 23.500 pesos para nacionales y 65.000 pesos para extranjeros, aunque los tours completos desde Manizales, con transporte y guía, oscilan entre 300.000 y 450.000 pesos por persona.

, cuyo ingreso cuesta 23.500 pesos para nacionales y 65.000 pesos para extranjeros, aunque los tours completos desde Manizales, con transporte y guía, oscilan entre 300.000 y 450.000 pesos por persona. El Cable Aéreo de Manizales , con tiquetes de 2.900 pesos por trayecto, que ofrece vistas únicas de la ciudad y los lleva hasta el municipio de Villamaría

, con tiquetes de 2.900 pesos por trayecto, que ofrece vistas únicas de la ciudad y los lleva hasta el municipio de Villamaría Miradores como el Monumento a los Colonizadores en Chipre, ideales para disfrutar del atardecer de manera gratuita.

Precio promedio del viaje

Con estas alternativas que les entregamos, un viaje de tres días y dos noches desde Bogotá puede costar desde 900.000 pesos por persona viajando en bus y hospedándose en hoteles económicos y hasta cerca de 2 millones de pesos si se elige avión, hotel de tres estrellas y un tour a los Nevados.