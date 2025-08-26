Manizales recibe reconocimiento como la mejor ciudad para vivir de Latinoamérica

Manizales

La selección se llevó a cabo mediante un exhaustivo análisis técnico, fundamentado en 85 indicadores cuidadosamente alineados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Este criterio asegura que los proyectos y las prácticas urbanas galardonadas contribuyan directamente a metas globales cruciales, como el fomento de ciudades sostenibles, la acción climática, la promoción de la igualdad, la innovación urbana y la reducción de las desigualdades sociales y económicas.

Lo que significa este premio para Manizales

Este reconocimiento la consolida como una de las ganadoras, posicionándose junto a otras ciudades líderes de la región que son referentes en desarrollo urbano y calidad de vida, así lo dijo el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas con quien nos contactamos minutos después de recibir el reconocimiento en Guadalajara, México.

“Lo más importante es ser reconocidos como ciudad, es que no es fácil para una ciudad trabajar y trabajar y nunca ser reconocida. Manizales ha crecido en muchas cosas. Yo en todos los ámbitos, digo, con tranquilidad nos falta mucho por mejorar, pero lo que hemos caminado también ha sido largo y contundente. Y este es un ejercicio de crecimiento de modelo de ciudad que no lo ha hecho un gobierno, que la hemos hecho entre muchos”.

Manizales se destacó en Latinoamérica

Manizales fue la única ciudad colombiana entre las 10 finalistas y hoy se consolida como una de las ganadoras, junto a ciudades líderes de la región.

El reconocimiento busca visibilizar y premiar a las ciudades que impulsan políticas y proyectos orientados a la sostenibilidad urbana, la equidad social y la resiliencia climática, alineados a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“Somos muchos los que hemos puesto un granito de arena, son los nuestros partidos políticos, nuestros políticos, nuestros líderes sociales, nuestros líderes comunitarios, los alcaldes, los gobernadores, pero por supuesto los empresarios, los periodistas, las universidades, es todo el mundo, el emprendedor manizaleño que se levanta todos los días, el taxista y el que ha hecho que este Manizales sea grande”, destacó el mandatario municipal.

Aspectos evaluados

El análisis que llevó a Manizales a esta distinción consideró una amplia gama de factores clave que reflejan una visión integral del desarrollo urbano