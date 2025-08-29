Convocatoria DANE 2025: 157 vacantes disponibles, fechas y link de inscripción

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) anunció que busca vincular a 157 personas que apoyen de manera directa los procesos de recolección de información en el sector de la construcción y edificaciones, en 24 municipios estratégicos del país.

De esta manera, la entidad oficializó la apertura de la ‘Invitación Pública 013 de 2025’, dirigida a conformar el ‘Banco de Prestadores de Servicios Operativos’.

Cabe destacar que esta convocatoria tiene como objetivo garantizar datos confiables y actualizados que permitan un mejor análisis del comportamiento de la industria, un sector determinante para la economía nacional.

Adicionalmente, con la información recopilada se podrán generar estadísticas más precisas, fundamentales para la toma de decisiones en materia de infraestructura, inversión pública y desarrollo urbano.

Asimismo, el DANE destacó que la labor de los seleccionados será importante para fortalecer la calidad de los estudios que reflejan el crecimiento y la dinámica de la construcción en Colombia.

¿Cuáles son los roles disponibles y la distribución de las vacantes?

En esta fase, como se mencionó anteriormente, la convocatoria dispone de 157 vacantes distribuidas en diferentes cargos según el perfil y la experiencia de los aspirantes. Se están ofertando 89 puestos para encuestadores, 36 para supervisores de campo, 25 para coordinadores de campo y 7 para analistas de información.

Estos roles están diseñados para garantizar la calidad en el proceso de recolección y análisis de datos del sector. La convocatoria se desarrollará en varias ciudades estratégicas como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira y Villavicencio, entre otras, con el propósito de asegurar una cobertura amplia y representativa en el país.

Con esta oferta se buscan profesionales comprometidos que contribuyan con información precisa y confiable, la cual resulta fundamental para fortalecer los indicadores estadísticos y apoyar la toma de decisiones en el desarrollo económico y social de Colombia.

¿Cuáles son las fechas importantes para las inscripciones?

El DANE anunció que las inscripciones estarán abiertas hasta el 4 de septiembre de 2025 o hasta completar el número de registros requeridos.

El operativo está previsto para iniciar el 4 de noviembre de 2025 y representa una oportunidad para vincularse a un proyecto clave que aportará a la generación de estadísticas de calidad, fundamentales para el desarrollo económico y social de Colombia.

Los seleccionados participarán en la producción de información estratégica que permitirá orientar políticas públicas y decisiones en materia de infraestructura y planificación urbana.

Finalmente, las personas interesadas en postularse deben realizar su inscripción en: http://bpso.dane.gov.co y consultar los nuevos términos y condiciones aquí: https://www.dane.gov.co/files/contratacion/convocatorias/terminos-y-condiciones-BPSO.pdf