Estudio revela la desigualdad entre hombres y mujeres microempresarios por la carga del cuidado

Colombia sigue siendo un país muy desigual entre hombres y mujeres, según la nota estadística ‘Análisis con perspectiva de género de los micronegocios en Colombia: trabajo de cuidado no remunerado y pobreza’, publicado por el DANE en alianza con la Fundación WWB Colombia, que demuestra la existencia de una brecha significativa en la distribución de la carga del cuidado, generando impactos negativos en las ganancias de los micronegocios liderados por mujeres, pues venderían en promedio un 39.9 % menos que los dirigidos por los hombres.

“El trabajo de cuidado no remunerado es una barrera estructural, casi invisible, pero inmensamente poderosa que limita de manera desproporcionada y sistemática, el desempeño, la rentabilidad y el potencial de crecimiento de los micronegocios liderados por mujeres”, afirmó César Mauricio López, subdirector general encargado del DANE. En ese sentido, las dueñas de esta clase de negocios dedican, en promedio, más de 5 horas al día a las labores de cuidado del hogar, mientras que los hombres invierten solo 2.

¿Cuáles elementos también inciden en la generación de brechas?

Otro de los factores clave que explica la brecha entre géneros se relaciona con las tasas de pobreza. Según el estudio, las propietarias de micronegocios tienen una incidencia del 31.8 % que aumenta al 35.2 % si son jefas de hogar. Asimismo, el margen de ganancia promedio de los negocios liderados por hombres es del 69.4 %, mientras que el de las mujeres es de un 59.3 %.

“Los datos nos muestran con claridad que para liberar el potencial económico de las mujeres debemos impulsar políticas que redistribuyan y reduzcan el tiempo de cuidado, fortaleciendo los sistemas de corresponsabilidad y reconociendo este trabajo como un componente esencial de la economía”, enfatizó López.

Bajo esta misma línea, Daniela Konietzko, presidente de la Fundación WWB Colombia, resalto la relevancia de la información estadística como fuente para la toma de decisiones: “Los micronegocios son la columna vertebral de nuestra economía (en 2023, 5.2 millones de personas eran propietarias de estas unidades productivas, aportando cerca de un tercio del empleo total del país) y una vía fundamental para superar la pobreza de millones de colombianos y colombianas”.

Y agregó: “Este estudio nos muestra que no basta con impulsar el emprendimiento, debemos crear entornos donde las mujeres puedan dedicar tiempo a hacer crecer sus negocios sin que la carga del cuidado recaiga de manera desigual sobre ellas”. Además, la funcionaria añadió que los datos obtenidos deben traducirse en acciones concretas que combinen el fomento empresarial con medidas para reconocer, valorar y redistribuir el trabajo del cuidado. “Este es un llamado al gobierno, sector privado y sociedad civil a trabajar juntos en soluciones que tengan un enfoque interseccional y territorial”, concluyó.

Si desea conocer la nota estadística de este estudio, lo invitamos a visitar el siguiente enlace: https://www.fundacionwwbcolombia.org/wp-content/uploads/2025/08/NotaEstadisticaTrabajoCuidadoNoRemuneradoPobreza.pdf