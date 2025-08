El DANE abre convocatoria con 186 vacantes en 33 municipios del país: así puede aplicar

Si usted está buscando una oportunidad laboral estable y con impacto nacional, esta puede ser su oportunidad. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) abrió una nueva convocatoria de empleo con 186 vacantes para hacer parte de su equipo operativo en el área agropecuaria. Se trata de la Invitación Pública 009 de 2025, publicada oficialmente a través de su sitio web y sus canales institucionales.

¿Qué perfiles busca el DANE?

El DANE está conformando un nuevo grupo de trabajo para el Banco de Prestadores de Servicios Operativos (BPSO), que tendrá como tarea principal la recolección de información relacionada con precios y abastecimiento de productos agropecuarios en distintas regiones del país.

Estas son las vacantes disponibles:

144 Encuestadores

18 Supervisores de campo

9 Analistas de información

6 Coordinadores de campo

5 Gestores de campo

4 Digitadores

En total, 186 oportunidades laborales en 33 municipios del país, en los que se ejecutará este operativo clave para la planeación y toma de decisiones en el sector agropecuario.

¿Hasta cuándo hay plazo para postularse?

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 11 de agosto de 2025, y las personas interesadas deben hacer su inscripción a través del sitio oficial del DANE: http://bpso.dane.gov.co

Es importante tener en cuenta que todo el proceso es virtual y gratuito, y el DANE ha advertido que la única fuente válida de información oficial es su sitio web y su página verificada en Facebook DANE Colombia.

¿Cómo participar? Pasos para postularse

El proceso de inscripción al Banco de Prestadores de Servicios Operativos (BPSO) es sencillo, pero debe hacerse con atención para cumplir todos los requisitos:

Cree su cuenta o inicie sesión en el portal del BPSO: Ingrese al sistema con sus datos personales. Si no tiene cuenta, debe registrarse previamente. Diligencie su hoja de vida: Complete todos los campos solicitados, incluyendo soportes de estudios y experiencia. Solo cuando su perfil esté al 100%, podrá inscribirse a uno de los cargos disponibles. Postúlese al cargo que se ajuste a su perfil: Revise las invitaciones abiertas e inscríbase al rol que corresponda a su nivel educativo y experiencia. Puede hacer la búsqueda por municipio o por cargo. Lea con atención los requisitos mínimos: Cada rol tiene condiciones específicas de formación y experiencia. Asegúrese de cumplirlas antes de postularse.

¿Por qué trabajar con el DANE?

Esta convocatoria no solo representa una oportunidad de empleo temporal, sino una posibilidad de aportar a una misión estratégica para el país. Los datos que se recolectarán permitirán tomar decisiones informadas sobre abastecimiento, políticas agropecuarias, precios en las cadenas de distribución y más.

Además, trabajar con el DANE puede abrir puertas a futuras convocatorias e incluso procesos de selección en otras áreas del sector público.

Recuerde no compartir sus datos personales con terceros fuera de los canales oficiales. No acepte intermediarios ni pague por asesorías no autorizadas. Si tiene dudas, consulte directamente en www.dane.gov.co o en la página oficial de Facebook del DANE.