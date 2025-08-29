Conozca los eventos y escenarios de la versión 36 del Festival Internacional de Teatro del Caribe

Santa Marta

Santa Marta se convierte en escenario cultural con la edición 36 del Festival Internacional de Teatro del Caribe, Festicaribe, que este año se une a la celebración del quinto centenario de la ciudad con una propuesta centrada en la identidad.

El evento se desarrollará del 12 al 20 de septiembre y promete una programación que mezcla lo local y lo global, con compañías de nueve países y más de 40 funciones artísticas en distintos espacios urbanos.

El anuncio fue hecho por la directora y fundadora del festival, Patricia Moreno Linero, junto al coordinador ejecutivo Carlos Rodríguez, quienes destacaron la importancia de este evento reconocido como Patrimonio de Santa Marta y posicionado como el cuarto festival teatral más relevante del país.

Entre las novedades de esta edición se encuentra la participación, por primera vez, de compañías de Italia y El Salvador, que se suman a delegaciones de Argentina, Brasil, Ecuador, España, México, Venezuela y Colombia. Además, la actriz Diana Ángel será una de las figuras más esperadas al presentar la obra Gato por Liebre el 13 de septiembre en el Teatro Santa Marta.

Le puede interesar: Gobierno Nacional logra licencia ambiental para construir viaductos en la vía Ciénaga – Barranquilla

Festicaribe 2025 también ofrecerá programación especial para niños y jóvenes, con funciones gratuitas en la Mega Biblioteca 500 años los días 10, 11 y 12 de septiembre, a cargo de agrupaciones colombianas y la compañía italiana La Bottega Teatrale. La agenda se completa con espectáculos de danza contemporánea, circo y danza aérea, como Sueños entre páginas de la Corporación Volare.

El componente académico ocupará un lugar clave con 10 talleres y conversatorios que permitirán el diálogo entre artistas nacionales e internacionales. Asimismo, la Feria Caribe celebrará su quinta edición los días 19 y 20 de septiembre en el Camellón de la Bahía, un espacio donde confluirán emprendimientos locales y expresiones de música, danza y circo.

Le puede interesar: Siembra de mil árboles de uvita de playa impulsa la recuperación del río Manzanares en Santa Marta

Patricia Moreno aseguró que el objetivo es fortalecer la cultura como espacio de encuentro y formación de valores, abriendo las puertas a públicos diversos con entradas gratuitas en la mayoría de las funciones.

“Festicaribe es un sueño colectivo que se ha consolidado gracias al esfuerzo de muchos y al respaldo de entidades como el Ministerio de las Culturas. Queremos que este festival siga construyendo identidad y proyectando a Santa Marta como epicentro del teatro en el Caribe y en Colombia”, afirmó e invitó a toda la ciudadanía a sumarse a la celebración cultural.