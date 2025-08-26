Gobierno Nacional logra licencia ambiental para construir viaductos en la vía Ciénaga – Barranquilla

Santa Marta

La vía Ciénaga – Barranquilla, golpeada durante años por la erosión costera, avanza hacia una solución definitiva, así lo informaron el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías) al confirmar que ya cuentan con la licencia ambiental para la construcción de dos viaductos que mejorarán la conectividad del Caribe colombiano.

La autorización, expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) mediante la resolución 001734 del 21 de agosto de 2025, permitirá levantar un viaducto de 5 kilómetros y otro de 3, estructuras diseñadas con criterios de sostenibilidad y los más altos estándares técnicos.

Estas obras no solo buscan garantizar la movilidad en un corredor clave, sino también proteger la reserva de biósfera de la Ciénaga Grande de Santa Marta y al respecto la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que “con este proyecto avanzamos en una infraestructura que respeta el territorio y aporta al desarrollo digno de las comunidades. Nuestro compromiso es que la conectividad del Caribe se consolide sin poner en riesgo los ecosistemas”.

Por su parte, el Invías continúa ejecutando obras provisionales de enrocado multicapas y reforzamiento en puntos críticos para mantener la seguridad vial mientras se inician las obras mayores.

Según el director general (e) del Invías, Jhon Jairo González “este paso se da tras el estudio de impacto ambiental más completo realizado sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta y cumpliendo a cabalidad las exigencias de la autoridad ambiental”.

Con la licencia se consolida este proyecto que busca enfrentar los retos del cambio climático, garantizar movilidad, bienestar y desarrollo a las comunidades del Caribe.