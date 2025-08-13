Siembra de mil arboles de uvita de playa impulsa la recuperación del río Manzanares en Santa Marta
La jornada de siembra contó con el apoyo del Ejército Nacional, Fenoco, instituciones educativas y miembros de la comunidad del sector, entre otros.
Santa Marta
En una jornada marcada por el aprendizaje ambiental y la participación ciudadana, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) lideró una masiva siembra en el Parque Lineal Ambiental, ubicado entre la calle 30 y las carreras 4 y 5, a orillas del río Manzanares.
Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. (Fenoco) se sumó a la jornada con la donación de mil plántulas de uvita de playa y contó con el apoyo del Ejército Nacional.
Para Alfredo Martínez, director general de Corpamag, la jornada representa un paso importante en la recuperación del río y dijo que “con esta actividad estamos mejorando ambientalmente el sector y recuperando la ronda hidráulica del río Manzanares. Este trabajo piloto debe continuar para que Santa Marta cuente con un río como espacio ideal para el disfrute, la contemplación y actividades recreativas pasivas”.
El proyecto también impacta de forma positiva a la comunidad educativa por lo que se han sumado estudiantes de las instituciones educativas Agustín Nieto Caballero y Liceo del Sur – Víctor de Lima, sede Madre Mazzarello, quienes participaron activamente y recibieron charlas lúdicas sobre cuidado ambiental e instrucciones para realizar la siembra de forma correcta.
Asdrúbal Marulanda, coordinador de la IED Liceo del Sur – Víctor de Lima, destacó que “este parque se ha convertido en un polo de desarrollo que fomenta la recreación, el deporte y la formación integral de nuestros jóvenes”. Por su parte, Abigail González, estudiante de la misma institución dijo que “fue una experiencia que nos enseñó sobre el cuidado del medio ambiente y la importancia de sembrar árboles para generar oxígeno limpio y un entorno natural”.
Además de embellecer el Parque Lineal cuya entrega se tiene prevista para finales de agosto, la siembra de mil uvitas de playa contribuye a la recuperación ecológica del río Manzanares y promueve en las nuevas generaciones el compromiso con la biodiversidad.