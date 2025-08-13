Siembra de mil arboles de uvita de playa impulsa la recuperación del río Manzanares en Santa Marta

Santa Marta

En una jornada marcada por el aprendizaje ambiental y la participación ciudadana, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) lideró una masiva siembra en el Parque Lineal Ambiental, ubicado entre la calle 30 y las carreras 4 y 5, a orillas del río Manzanares.

Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. (Fenoco) se sumó a la jornada con la donación de mil plántulas de uvita de playa y contó con el apoyo del Ejército Nacional.

Para Alfredo Martínez, director general de Corpamag, la jornada representa un paso importante en la recuperación del río y dijo que “con esta actividad estamos mejorando ambientalmente el sector y recuperando la ronda hidráulica del río Manzanares. Este trabajo piloto debe continuar para que Santa Marta cuente con un río como espacio ideal para el disfrute, la contemplación y actividades recreativas pasivas”.

El proyecto también impacta de forma positiva a la comunidad educativa por lo que se han sumado estudiantes de las instituciones educativas Agustín Nieto Caballero y Liceo del Sur – Víctor de Lima, sede Madre Mazzarello, quienes participaron activamente y recibieron charlas lúdicas sobre cuidado ambiental e instrucciones para realizar la siembra de forma correcta.

Asdrúbal Marulanda, coordinador de la IED Liceo del Sur – Víctor de Lima, destacó que “este parque se ha convertido en un polo de desarrollo que fomenta la recreación, el deporte y la formación integral de nuestros jóvenes”. Por su parte, Abigail González, estudiante de la misma institución dijo que “fue una experiencia que nos enseñó sobre el cuidado del medio ambiente y la importancia de sembrar árboles para generar oxígeno limpio y un entorno natural”.

Además de embellecer el Parque Lineal cuya entrega se tiene prevista para finales de agosto, la siembra de mil uvitas de playa contribuye a la recuperación ecológica del río Manzanares y promueve en las nuevas generaciones el compromiso con la biodiversidad.