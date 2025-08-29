Comfama abrió una nueva sede en Amagá, Antioquia, para atender a 1.500 empresas del Suroeste

Medellín

La Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Comfama, inauguró una nueva sede en la región del Suroeste antioqueño, para atender las necesidades de los empleados de más de 1.500 empresas asentadas en esta subregión paisa.

Esta nueva sede tiene una infraestructura de dos mil metros cuadrados y seis pisos, en donde se invirtieron más de 17 mil millones de pesos.

¿Con qué espacios cuenta esta nueva sede?

El lugar cuenta con un centro de relacionamiento, aulas múltiples para actividades académicas y recreativas, además de servicios de salud integral con consultorios médicos, de odontología, procedimientos menores y ayudas diagnósticas de Sura EPS.

Este espacio tiene espacios de esparcimiento como un punto de lectura y terrazas que promueven el encuentro.

El director de Comfama, David Escobar Arango, explicó que “esta sede regional complementa una propuesta integral que incluye también cultura, desarrollo empresarial, salud, proyectos de vivienda, centro de empleo, parques con vocación de preservación de la naturaleza y desarrollo de programas que, partiendo de ecosistemas productivos y aprovechando las vocaciones, tradiciones y dinámicas locales; se proponen mejorar la calidad de vida de las familias, las comunidades y aportar al crecimiento de sus empresas”.

¿Cuántas atenciones espera generar esta nueva sede?

Comfama indicó que se espera para finales del año 2026 lograr movilizar cerca de 40 mil atenciones en servicios de educación, empleo, agenda cultural y biblioteca.

Se articula con otras ofertas en el Suroeste.

Allí en el Suroeste antioqueño, Comfama tiene presencia con una propuesta integral para el desarrollo de la región, que incluye al Parque del Cerro Tusa en el municipio de Venecia; el Parque Biosuroeste ubicado entre los municipios de Támesis y Valparaíso; la sede de la Pintada; seis oficinas localizadas en municipios como Andes, Urrao, Fredonia, Santa Bárbara, Támesis y Jericó; además, de dos centros de salud, un proyecto de vivienda y el ya tradicional Hay Festival Jericó.

¿Cuál es el objetivo de esta nueva sede?

Esta infraestructura busca tener espacios para la formación, la salud, la cultura y el bienestar con oportunidades para el territorio.

Desde Comfama explicaron que “según proyecciones económicas, la cuenca del Sinifaná que incluye municipios de Amagá, Angelópolis, Fredonia, Titiribí y Venecia, será el nuevo núcleo industrial del Suroeste, especialmente con la ejecución de las vías 4G que tienen su epicentro en esta región, por ello esta sede se propone ser plataforma para que las más de 43 mil familias afiliadas a Comfama en el Suroeste encuentren posibilidades para consolidar sus proyectos de vida”.