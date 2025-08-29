Capturan a otros dos ilegales implicados en el secuestro y tortura de dos militares en Tarazá

Tarazá- Antioquia

Las autoridades capturaron a dos personas señaladas de hacer parte del grupo armado ilegal Clan del Golfo en el municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño. Se trata de Dairon Julio Bello, alias “Rivera”, cabecilla de zona, y Alicia Torres Montoya, alias “Tamara”.

Según la información conocida de la mujer, sería la compañera sentimental de un cabecilla del grupo ilegal en esa zona de Tarazá conocido con el alias de Catalino, quien ya está capturado hace varios meses. Según la policía, alias “Tamara” cumplía funciones de coordinadora logística, encargada de mantener el control e inventario del material bélico para la subestructura Julio César Vargas Torres.

Del hombre se conoce que tiene una trayectoria criminal de más de 19 años en la misma organización en los departamentos de Antioquia y Córdoba.

“Estos dos sujetos requeridos por la justicia, por los delitos de secuestro y concierto para liquidar agravado. De acuerdo con las investigaciones, estas dos personas, alias Rivera y alias Támara, participaron en el secuestro y tortura de dos suboficiales del ejército en el corregimiento El Doce”, dijo el coronel Oscar Rico, comandante de la policía Antioquia.

El operativo de captura de estas personas se desarrolló en la vereda Piedras de Tarazá, un caserío cercano a un batallón de ejército en esa población antioqueña.

Por el secuestro y tortura de los dos militares ya había sido capturado alias ‘El Mono’ o Matías, quien era el cabecilla del Clan del Golfo en el corregimiento El Doce.