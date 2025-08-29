Ataque de hinchas en Bogotá dejó un menor de 15 años muerto y otro herido grave

Colombia

La noche del pasado domingo terminó en tragedia para la familia de Cristian Andrés Staizon Ramírez, un adolescente de 15 años que perdió la vida tras ser atacado por un grupo de hinchas de Independiente Santa Fe en el sector de la Avenida Primera de Mayo con Avenida Boyacá, en la localidad de Kennedy.

De acuerdo con el testimonio de allegados, la agresión comenzó porque Cristian llevaba una gorra verde con blanco, mientras que un amigo suyo usaba otra blanca con azul. Esa simple prenda habría provocado la confrontación con los barristas cardenales, quienes los abordaron violentamente.

El menor que sobrevivió sufrió seis heridas que comprometieron sus pulmones y le causaron una hemorragia interna, por lo que debió ser reanimado en un centro asistencial. Cristian, en cambio, recibió lesiones mortales en el riñón, hígado e intestino delgado, lo que causó su fallecimiento.

Capturas y polémica judicial

Según revelaron las familias, dos hombres fueron capturados por la Policía. Sin embargo, la Fiscalía no los procesará por homicidio debido a que no hubo testigos presenciales del ataque. Por ahora, enfrentan cargos por lesiones personales y hurto agravado, situación que ha desatado la indignación de los allegados y vecinos que presenciaron el hecho.

Pronunciamiento oficial

El teniente coronel Óscar Campaña, oficial de Guarnición Metropolitana de Bogotá, lamentó lo sucedido y señaló que gracias a la rápida reacción policial se logró la captura de dos personas, que fueron dejadas a disposición de la autoridad competente.

“La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad e invita a la ciudadanía a denunciar oportunamente a la línea 123 cualquier hecho delictivo que se presente en Bogotá”, agregó el oficial.