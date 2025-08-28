Veolia invierte en zona recreativa para niños en Barrancabermeja

Bucaramanga

La empresa Veolia hizo entrega a la escuela La Gloria, un parque recreativo para los niños de la comunidad de Patio Bonito, en Barrancabermeja. Con el fin de fortalecer el tejido comunitario y brindar espacios adecuados y seguros.

Una iniciativa que comenzó como respuesta a la necesidad de la comunidad de contar con lugares recreativos adecuados y seguros para que los más pequeños puedan disfrutar con total tranquilidad.

“Este tipo de aportes es importante para que los estudiantes puedan divertirse sanamente con amigos y familiares. Realmente estamos agradecidos con la empresa Veolia por esta entrega”. Expresó Oscar Mauricio Rodríguez, docente de la escuela La Gloria.

La entrega del parque hace parte del plan de la compañía de promover, fortalecer y consolidar la unión familiar y comunitaria, de esta manera, demuestran que la Transformación Ecológica no solo se centra en el cuidado ambiental, sino que también abarca el desarrollo social y el bienestar de las comunidades.

Habitantes del sector como, José Antonio Zuleta, mencionan que esta inversión abarca más que solo juegos infantiles: “Ahora se va a ver más bonita la escuela porque queda con su parquecito, que es donde los niños se entretienen cuando salen al recreo”.

Esta inversión social fue la causa de las risas y alegrías de los niños de la vereda Patio Bonito, quienes fueron los primeros en hacer uso de estas nuevas instalaciones.