Únete al festival del barrilete en las murallas este fin de semana

Con el objetivo de promover la práctica cultural de elaboración y vuelo de barriletes tradicionales en el área de influencia de las fortificaciones, la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar) realizará dos festivales del barrilete, uno en el sector de La Tenaza el sábado 30 de agosto, y otro en la avenida del Pedregal en Getsemaní, el domingo 31 del mismo mes.

Ambas jornadas, en las que habrá concursos y premios, se llevarán a cabo en cumplimiento de los planes y proyectos de la Etcar en el marco del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) de las murallas y el Castillo de San Felipe de Barajas, el cual identifica esta manifestación cultural como una práctica asociada al baluarte de San José, que contribuye a incentivar el uso, disfrute y conservación de estos Bienes de Interés Cultural (BIC).

*Festival del barrilete tradicional en La Tenaza*

En ese sentido este sábado 31 de agosto desde las 4:00 p.m. en la Tenaza, se realizará el concurso de barrilete tradicional cartagenero en alianza con el Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), como una forma de promover la práctica del vuelo de barrilete en este lugar, que ha sido por años un espacio revalorado y transformado en su uso por parte de los cartageneros, reuniendo a familias locales de generación en generación. El concurso tendrá tres categorías en las que podrán participar niños y adolescentes entre los 10 y los 18 años, tales como: Vuelo más alto, barrilete 100% tradicional y barrilete con mejor diseño.

*Festival popular del barrilete en Getsemaní*

A su vez, el domingo 31 de agosto desde las 2:00 p.m., se llevará a cabo el Festival Popular del Barrilete en Getsemaní, el cual tiene sus inicios en el año de 1989 con el liderazgo de la fundación Gimaní Cultural y un grupo de jóvenes de la comunidad, quienes se han hecho el compromiso de fortalecer la vida de barrio de los getsemanicenses, ya que también busca salvaguardar la práctica tradicional de la confección y vuelo de barriletes en las murallas del barrio.

Este festival se ha venido desarrollando con talleres de diseño y elaboración de barriletes tradicionales, e igualmente de contexto histórico para dotar de contenido la actividad, en los que han participado niños, niñas y adolescentes del barrio. En la actividad del domingo, los habitantes del barrio podrán participar en diferentes categorías como: Mejor diseño, más innovador, el que sea elevado más lejos y más alto, premio a la ‘pandonga’, y batalla de seis barriletes, en la se intentan derribar el uno al otro con las cuchillas en sus colas, hasta que quede el último en vuelo.

Para participar en los concursos del Festival del Barrilete en Getsemaní se harán inscripciones previas con la Junta de Acción Comunal del barrio, hasta una hora antes de iniciar el cronograma de actividades de la jornada.

La directora de la Etcar, Sandra Schmabach Pérez, invita a “las familias cartageneras a disfrutar los escenarios de recreación que nos ofrecen las fortificaciones, realizando una actividad tan propia de la cartageneidad como es la elaboración y vuelo de barriletes en agosto, una tradición especialmente significativa porque se da de manera espontánea entre los ciudadanos, quienes le han dado un valor de uso a las murallas, ya alejado de lo castrense, pero más cercano a nuestros corazones”.