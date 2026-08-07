Real Cartagena perdió de local 2-0 ante Independiente del Valle del Cauca

El primero llegó al minuto 35. Cobro de tiro de esquina del equipo visitante, Lucas Farías impactó el balón, el portero Guillermo Gómez lo paró bien pero dejó el rebote vivo dentro del área. Ahí apareció el cartagenero Heider de Arco, que le ganó la posición a Carlos Paternina —lateral suplente de emergencia ante la sorpresiva baja de Cristian Graciano, que salió del equipo por estar en negociaciones con el Junior de Barranquilla—, enganchó el balón y remató fuerte al ángulo para el 1-0.

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Apenas dos minutos después llegó el segundo, y fue un regalo. Marlon Balanta entregó la pelota a Francisco Peña, jugador del Valle del Cauca, quien llegó con libertad al área ante la total falta de reacción defensiva y definió bien al palo derecho del portero para el 2-0. Para completar el panorama del primer tiempo, cuatro minutos después el equipo visitante también golpeó el poste, señal de que el dominio visitante fue total en el cierre de los primeros cuarenta y cinco minutos.

Este martes, a las 5:45 de la tarde, Real recibirá a Bogotá, en la cuarta fecha del campeonato.