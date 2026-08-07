En La Boquilla, dos sujetos capturados en un vehículo con un revólver y tres celulares

Uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a dos sujetos conocidos como ‘Omar’ y ‘Lucho’, de 25 y 28 años, respectivamente, quienes iban al interior de un automotor portando un arma de fuego ilegal al norte de la ciudad.

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El procedimiento se registró durante labores de patrullaje, registro y control realizadas en horas de la madrugada, en la entrada principal del corregimiento de La Boquilla, donde los uniformados interceptaron un vehículo en el que se movilizaban el conductor y su acompañante.

Durante el registro al automotor fue hallado un revólver calibre 38 y tres celulares de alta gama, los cuales fueron incautados con el fin de establecer su procedencia.

El arma será sometida a análisis balísticos para determinar su posible vinculación en posibles hechos delictivos. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Esteban Blanco, destacó que en lo corrido del año se han capturado 494 personas por porte ilegal de armas y se han incautado 419 armas de fuego, resultados que reflejan el fortalecimiento de las acciones operativas contra este delito.